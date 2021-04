Malala Yousafzai (Prix Nobel de la paix 2014) attendue à la Virtual Grace Hopper Celebration (GHC)

Malala Yousafzai, lauréate 2014 du prix Nobel de la paix, sera l'oratrice principale de la Virtual Grace Hopper Celebration (GHC), prévue du 25 au 27 mai prochain. Cet événement de renommée mondiale qui réunit la crème mondiale des femmes technologues, se tiendra pour la première fois en Europe, au Moyen-orient et en Afrique.

AnitaB.org organise pour la première fois en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA) le rassemblement mondial des femmes technologues, la Virtual Grace Hopper Celebration. Un événement qui aura lieu du 25 au 27 mai 2021 avec la participation spéciale de la lauréate du prix Nobel de la paix 2014. Pour la première fois depuis sa création en 1994, cet évènement qui réunit la crème mondiale des femmes technologues, se tiendra simultanément en Europe, au Moyen Orient et en Afrique.

Pour cette édition, Malala Yousafzai, lauréate 2014 du prix Nobel de la paix, sera l'oratrice principale. Plus 3 000 femmes issues du milieu de la technologie, seront connectées pour bénéficier de l’expérience de la lauréate. À cette rencontre virtuelle, ces femmes auront également droit à un environnement inspirant et encourageant composé de pairs, de mentors et de modèles partageant les mêmes idées comme en présentiel.

Malala Yousafzai, militante des droits de l'Homme de renommée internationale et lauréate du prix Nobel de la paix, à 17 ans, en 2014, a mené un combat célèbre pour l'éducation des filles en opposition à l'influence des talibans. Son plaidoyer est désormais devenu un mouvement international et lui a valu plusieurs distinctions internationales et pakistanaises.

La présidente et directrice générale d'AnitaB.org, Darden Wilkerson, a indiqué que « l'élévation des droits des femmes, notamment dans le domaine de la technologie, n'a jamais été aussi importante. Le pouvoir reconnu de Mme Yousafzai d'atteindre et d'inspirer à travers ses mots, fera passer le réseau de notre communauté à un niveau supérieur ». Poursuivant, elle ajoute que « notre priorité absolue est de soutenir toutes les femmes technologues et de parvenir à une parité intersectionnelle entre les sexes et les salaires dans la technologie. Atteindre et soutenir de nouveaux membres dans le monde entier renforce le pouvoir de notre communauté et construit un monde de technologie inclusive ».

La Virtual Grace Hopper Celebration (GHC) a pour objectif de fournir un soutien, des outils de développement de carrière et une formation technique pour permettre aux femmes d'exceller dans le monde du travail. Axée sur la création d'une communauté de femmes leaders, la Virtual Grace Hopper Celebration EMEA, devra également permettre aux femmes exerçant dans le domaine des technologies, d'accéder à des employeurs potentiels.

La Grace Hopper Celebration (GHC) a vu le jour en 1994 par la volonté de Anita Borg et du Dr Telle Whitney. L’organisation qui est devenue le plus grand rassemblement annuel de femmes technologues au monde a, en 2020, face aux réalités de la COVID-19, organisé sa toute première célébration virtuelle Grace Hopper attirant plus de 30 000 participants virtuels de plus de 115 pays du monde entier, avec deux orateurs principaux - Serena Williams et Megan Rapinoe. Plus tôt cette année, AnitaB.org avait organisé la Virtual GHC India qui a rassemblé plus de 5 000 participants venus de toute l’Inde.