L'IEP de Zouan-Hounien transformée en "boutique": Mariatou Koné doit sévir

A moins de deux mois des examens à grand tirage, l'école primaire publique a du mal à contenir la grave crise qui la secoue dans le département de Zouan-Hounien. Une querelle de clocher entre l'inspecteur de l'enseignement primaire (IEP), Mr Diallo Zakaria, et Toueu Dogbé Claude, Directeur d'école, menace gravement l'avenir d'une frange d'enfants de l'Epp Trogleu 1.

Education nationale: Madame la ministre Mariatou Koné est-elle informée de ce qui se passe à l'IEP de Zouan-Hounien?

La date du 18 Mars 2021 restera dans la mémoire collective des parents d'élèves du village de TROGLEU 1, le jour le plus sombre de leur histoire. Et pour cause l'expulsion des salles de composition des examens blancs tenus dans le Centre de BANNEU, de 23 élèves de Trogleu 1, en classe de CM2. Lisant une note de service dûment signée des mains de l'inspecteur Diallo Zakaria, Mr Seba Parfait, Président de la coordination des directeurs d'école du département de Zouan-Hounien, a rudement renvoyé les 23 Candidats venus de Trogleu 1 pour, dit-il, « Droits de composition non versés par le directeur de l'école dudit village, Mr Toueu Dogbé Claude. »

Dans le centre de l'Epp BANNEU, les négociations n'aboutiront pas. « Sur 23 élèves, j'ai versé à l'inspection les droits d'examen et droits annexes de 17 élèves car les parents des 6 autres enfants n'avaient pas payé. Et cela depuis Décembre 2020. Je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi tous les 23 élèves ont été expulsés des salles de composition par la faute de 6 autres. On a injustement fait du tort à 17 enfants», a dénoncé le directeur Toueu Dogbe Claude, le Samedi 24 Avril dernier.

Dans un entretien avec Mr Zakaria Diallo, Inspecteur de l'enseignement primaire publique de Zouan-Hounien, dans la cours de l'école de Guileu, en présence de Mr Seba, il reconnaît que ses services des examens et concours dirigés par KONÉ Monsia ont bien perçu les dits frais d'écolage mais au-delà de la date limite. « Les 23 Candidats de Trogleu 1 ont été expulsés par la seule faute de leur Maître, Mr Toueu, qui a eu une attitude de défiance vis-à-vis de l'IEP que je suis», contredit Mr Diallo.

A la question de savoir s'il n'existait pas d'autres mesures de pression sur l'enseignant lui-même, Mr Zakaria Diallo jure ne pas en disposer. Et que le 21 Avril suivant, il a fait partir Mr Toueu de Trogleu 1 et nommer Mr Sanogo Aboubacar (Maître de la classe de CP1) au poste de Directeur ! Le dossier est donc clos à son sens. Selon le même IEP, faire partir le directeur et maître de la classe de CM2, répondait à un besoin de sécurité du concerné qui pensait faire l'objet d'attaques de la part de parents d'élèves mécontents.

Les parents d'élèves de Zouan-Hounien revoltés

Pour rappel, certains médias avaient rapporté courant du mois d' Octobre 2020 la colère des populations de Zouan-Hounien face aux frais annexes trop élevés de l'IEP Diallo, s'élevant à 4.500 F par élève en classe de CM2. Sur le terrain, le directeur Toueu exigera des parents, le paiement de 6.700 F en lieu et place des montants annoncés par l'IEP DIALLO. Il est 17h55, lorsque nous quittons l'IEP à Zouan-Hounien pour mettre le cap sur le village de Trogleu 1.

Une fois à Trogleu 1, nous sommes reçus par Mr Mabea Kepo Antoine, Président du Coges, Mr Diondopeu Firmin, Chef de village, Mr Gouamin Pierre, Président des Jeunes et Mr Kloueumi Bruno, Chef de tribu, avec une forte mobilisation de femmes et de jeunes hommes venus spontanément. Tour à tour, les leaders de la Communauté Bio ont jeté des pierres sur l'IEP pour l'expulsion de leurs enfants et le départ brusque du maître du CM2.

« Le drame est que le nouveau directeur a confié les classes de Cm1 et Cm2 à un bénévole non assidu et inexpérimenté. L'inspecteur s'inscrit dans une logique de nuisance. Nous marcherons bientôt sur l'inspection ! », menace le président du Coges de Trogleu, outré par la tournure de l'affaire des frais scolaires non reversés.

La nouvelle boutique appelée IEP de Zouan-Hounien: "100.000F Cfa pour être muté dans un village électrifié, 200.000F CFA pour être directeur"

Depuis la prise de service de Sanogo Aboubacar en qualité de directeur de l'Epp Trogleu, Toueu Dogbe Claude n'a toujours pas repris service faute d'affection. « Je suis satisfait du dénouement de cette affaire. Avec les cadres du département, l'affaire est réglée », se réjouit pourtant l'inspecteur Diallo pendant qu'il avoue au téléphone le Lundi 26 Avril suivant l'entretien, ne rien savoir de l'état de santé de l'Epp Trogleu 1 encore moins de la tenue des classes de CM1/CM2 par un bénévole.

Là où l'IEP de Téapleu, Mr Ouattara Semigna Thomas pose les problèmes de salles de classes aux murs régulièrement badigeonnés d'excréments humains, chacun des acteurs de la crise de Trogleu se targue d'avoir bien joué son rôle. Tels des muscles bandés, le relâchement n'est pour maintenant. « L'origine de cette crise créée de toutes pièces par l'inspecteur Zakaria Diallo est l'argent. Avec lui, le mérite ne s'acquiert pas. Il s'achète. Il vend tout. Pour être muté dans un village électrifié, l'enseignant doit lui verser 100.000F Cfa. Pour être directeur à l'Epp Gbloleu, j'ai dû payer 200.000F CFA. Pour me reconduire directeur d'école à Trogleu, l'IEP Diallo m'a encore demandé 150.000 F Cfa que je trouve excessif pour avoir passé seulement passé une seule année à Gbloleu. Voilà la vraie source de sa colère me concernant. L'argent est le nerf de notre guerre. Il a fait de l'inspection de Zouan-Hounien une sorte de boutique où vous trouverez des piles de reconnaissances de dettes signées par des instituteurs dans l'incapacité d'honorer leurs engagements vis-à-vis de sa personne. Je dis non à cette pratique ! », révèle Toueu Dogbe Claude dans un entretien à Danané.

Pendant que "client" et "boutiquier" se lancent mutuellement des piques, les populations de Trogleu préparent l'assaut sur l'inspection primaire publique de Zouan-Hounien. Les jours à venir s'annoncent bien sombres déjà. Il urge que la ministre de l'Education nationale, Mme Mariatou Koné, se saisisse très rapidement de ce dossier afin de mettre un terme à ces pratiques qui n'honorent pas vraiment l'école ivoirienne.

Une correspondance particulière de

Sony WAGONDA