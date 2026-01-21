Côte d’Ivoire : Téné Birahima Ouattara réagit à la nomination de Robert Beugré Mambé

Téné Birahima Ouattara, ministre de la Défense sortant, a réagi à la reconduction de Robert Beugré Mambé au poste de Premier ministre. Il lui a adressé ses « vives et chaleureuses félicitations ».

Côte d’Ivoire : Téné Birahima Ouattara félicite Robert Beugré Mambé

Avant le décret publié ce jour, il était pressenti au poste de Premier ministre. Le nom de Téné Birahima Ouattara a circulé comme l’un des favoris pour prendre la Primature. Au finish, Alassane Ouattara a réaffirmé sa confiance à Robert Beugré Mambé. Premier ministre d’octobre 2023 au 7 janvier 2026, il reprend son poste à la faveur d’une nouvelle nomination prononcée ce mercredi.

A la suite de cette nomination, Téné Birahima Ouattara, frère du président de la République, ne s’est pas fait prier pour dire ses mots de félicitations.

J’adresse mes vives et chaleureuses félicitations à Son Excellence Monsieur le Premier Ministre Robert Mambé Beugré pour sa nomination, ce mercredi 21 janvier 2026, par le Président de la République, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara.

L’ancien ministre de la Défense souhaite à son ex-Chef « plein succès dans l’action gouvernementale afin de construire une Grande Côte d’Ivoire, unie, solidaire et prospère ».

Le Premier ministre doit soumettre au plus vite la liste de son gouvernement pour relancer le fonctionnement de l’exécutif. Les tractations sont en cours pour peaufiner la liste. Plusieurs anciens ministres pourraient revenir, c’est le cas de Téné Birahima Ouattara. Des informations indiquent une possible entrée du PDCI-RDA au gouvernement. Quant au PPA-CI, il n’en est rien. Les responsables du parti ont formellement démenti la rumeur.

Depuis sa réélection et la victoire écrasante de son camp aux législatives, Alassane Ouattara fait un grand arbitrage pour repositionner ses collaborateurs. La première grosse surprise observée à la tête de l’Assemblée nationale. Il a désigné Patrick Achi pour succéder à Adama Bictogo qui n’allait pas bouder un deuxième mandat. L’ancien Premier ministre signe ainsi son retour au devant de la scène politique.