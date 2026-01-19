© Stéphane Kipré, l'indiscipline payante face au boycott du PPA-CI

Élu député le 27 décembre dernier, Stéphane Kipré a dû désobéir au parti PPA-CI, dont il est membre, pour concrétiser ses ambitions. Alors que le parti a refusé de participer aux élections, il s’est présenté comme candidat indépendant. Cet acte, que certains ont qualifié de « rébellion », lui a valu une sanction disciplinaire. Il n’est pas le seul dans cette situation, mais au vu de ses relations particulières avec l’ancien président Laurent Gbagbo, son cas semble plus compliqué.

Stéphane Kipré élu député : une victoire qui complique ses relations avec Laurent Gbagbo ?

Plusieurs cadres du PPA-CI, dont Stéphane Kipré, ont violé la consigne de boycott des législatives. Il s’est présenté sous la bannière d’indépendant. Sur les exclus du PPA-CI pour « indiscipline », l’ex-gendre de Laurent Gbagbo est le seul à tirer son épingle du jeu. Stéphane Kipré a remporté les élections dans la circonscription de Gboguhé-Zaibo, dans le Haut-Sassandra. Le dissident du PPA-CI a obtenu 55,42 % des suffrages exprimés. Il a battu le candidat du RHDP, Bakary Ouattara, qui a recueilli 32,94 % des voix.

Cette excellente performance conforte Kipré dans sa décision d’avoir désobéi à Laurent Gbagbo, qui avait formellement imposé le boycott. C’est clairement un affront qui a mis un coup de froid dans les rapports de l’ex-gendre et son ex-beau-père. Stéphane Kipré a pris un risque qui a payé. Quelques semaines avant le scrutin, il a montré qu’il était bien conscient de l’antécédent créé par sa décision. « J’assume pleinement ma candidature et j’accepte la décision du parti. Je reste disponible pour toutes les missions que le président jugera utile de me confier, en ma qualité de militant de base », avait-il indiqué.

Malgré sa révocation par le PPA-CI, le nouveau député se réclame « pro-Gbagbo ». Stéphane Kipré semble dissocier ses relations avec Laurent Gbagbo de son appartenance au PPA-CI. « Ma décision de candidature ne remet nulle part en cause ma loyauté envers le Président Laurent Gbagbo. J’ai été loyal. Je suis loyal. Je resterai loyal. » Il préfère également faire fi des liens familiaux avec l’ancien président de la République. Le député voit le président Gbagbo comme un mentor. Reste à savoir si le président du PPA-CI le voit toujours comme un « protégé ».

Pour certains observateurs de la scène politique, Kipré risque de vivre la même situation que Charles Blé Goudé. Jusqu’à aujourd’hui, les rapports entre Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont restés très compliqués. Pourtant, ils formaient l’un des célèbres duos « mentor – bras droit ». Depuis son retour à Abidjan, Charles Blé Goudé n’a jamais pu rencontrer son ex-mentor malgré toutes ses démarches.