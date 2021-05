Israël: Le président demande à l'opposition de former le gouvernement

En Israël, à la demande du président Reuven Rivlin, l'opposition conduite par Yaïr Lapid, va former un nouveau gouvernement après l'échec du Premier ministre sortant Benyamin Netanyahu.

Le président Israëlien veut tourner la page Benyamin Netanyahu - Israël

Le président israélien Reuven Rivlin a accordé, mercredi soir, le mandat au chef de l'opposition, Yaïr Lapid, pour tenter de former le prochain gouvernement, après l'échec du Premier ministre sortant Benjamin Netanyahu à constituer une coalition de droite.

Depuis l'expiration, sur les coups de minuit mercredi, du délai accordé à M. Netanyahu à la suite des élections législatives du 23 mars pour former un gouvernement, les rumeurs fusaient en Israël.

"Des recommandations reçues, il est clairement apparu que le député Lapid avait le plus de chance de former un gouvernement (...) Je viens de parler avec Yaïr Lapid et je lui ai dit que je lui accordais le mandat de former le gouvernement", a déclaré M. Rivlin lors d'une allocution depuis sa résidence officielle à Jérusalem.

En parallèle, le président a demandé aux partis de lui soumettre des candidats potentiels. Sur les coups de minuit mercredi, le délai accordé à M. Netanyahu à la suite des élections législatives du 23 mars pour former un gouvernement, a expiré sans que le Premier ministre sortant ne soit parvenu à rallier une majorité de 61 députés sur les 120 de la Knesset (le Parlement) en vue de former un « gouvernement de droite » comme il le souhaitait.

Israël: 12 ans de règne de Benyamin Netanyahu

Après cet échec qui ne signifie pas pour l’instant la fin du règne du plus pérenne des Premiers ministres de l’histoire d’Israël, le président Rivlin avait trois jours pour décider de la suite de ce feuilleton politique qui s’étire depuis deux ans, et sortir le pays de la crise.

Pour atteindre le seuil de 61 députés, il devra trouver un terrain d’entente avec des partis arabes (10 députés au total) ou avec Naftali Bennett.

M. Bennett, qui aurait préféré participer à un « gouvernement de droite », a assuré mercredi soir ne « ménager aucun effort » pour parvenir à un gouvernement de coalition et éviter de nouvelles élections.

« Je ne peux pas promettre que nous parviendrons à former ce gouvernement d’urgence, mais je peux promettre que je vais essayer. Nous ne ménagerons aucun effort pour y parvenir sans toutefois compromettre nos principes et nos idéaux », a-t-il poursuivi.

Selon un sondage de la chaîne israélienne 13, diffusé mercredi, 43 % des Israéliens souhaitent un gouvernement Lapid-Bennett. Si l’opposition parvient à former un gouvernement d’union, une page de l’histoire d’Israël se tournera avec le départ de Benyamin Nétanyahou