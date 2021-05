Acquitté par la CPI, Adou Richard peut-il mettre Gbagbo aux arrêts?

Issiaka Diaby, président du Collectif des victimes de la crise postélectorale de 2010-2011, souhaite les arrestations de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé dès leur retour en Côte d'Ivoire.

Issiaka Diaby coince Adou Richard: "Qu'il délivre les mandats d'arrêt afin que Laurent Gbagbo et Blé Goudé soient arrêtés et jetés en prison"

Le retour annoncé en Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo, ancien président ivoirien, récemment acquitté par la Cour pénale internationale (CPI), ne fait pas que des heureux. Ce lundi 10 mai 2021, une vingtaine de victimes de la crise postélectorale de 2010-2011, ont fait entendre leur mécontentement devant le tribunal de première instance d' Abidjan-Plateau. Le président Issiaka Diaby et des membres de son collectif, souhaitent qu'une fois rentrés au pays, que le fondateur du Front populaire ivoirien (FPI) et son filleul Charles Blé Goudé soient arrêtés et écroués conformément à leur condamnation par contumace à 20 ans de prison, par le tribunal d' Abidjan.

" Notre présence ici, c'est aussi demander que les mandats d'arrêt issus de la condamnation de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé soient transmis au ministre de l' Intérieur pour exécution. Pour dire à la face du monde également que le jour où Laurent Gbagbo vient, on a mis en place un comité d'accueil qui sera à l'aéroport; qui va agir avec l'ensemble des victimes en Côte d'Ivoire afin que ces deux mandats d'arrêt soient exécutés. Ce qui va consister à arrêter Laurent Gbagbo et à le déposer à la MACA. Maintenant, s'ils ont des voies de recours, qu'ils les utilisent", a prévenu le président du collectif des victimes.

Issiaka Diaby a par ailleurs crié son mécontentement à l'encontre du procureur Adou Richard qui refuserait de faire appliquer une décision de justice. " Nous condamnons les propos du procureur Adou Richard qui nous dit qu'il n'est pas agent de la réconciliation et qu'il observe la réconciliation. Il est le premier policier. Il cherche les auteurs de crimes et il les traduit devant la justice. On comprend maintenant pourquoi est-ce qu'il ne veut pas exécuter les mandats d'arrêt émis à l'encontre de Laurent Gbagbo. Qu'il délivre les mandats d'arrêt afin que Laurent Gbagbo soit arrêté", a-t-il lancé.

Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, faut-il le rappeler, ont été définitivement acquittés par la CPI, des lourdes charges de crimes de guerre et crimes contre l'humanité, commis lors de la crise postélectorale de 2010-2011. Désormais libres, ils peuvent regagner la Côte d'Ivoire qu'ils ont quittée il y a une dizaine d'années. Des négociations sont engagées avec les autorités ivoiriennes afin de définir les modalités de leur retour sécurisé.