RDC: Le sénat rejette la demande de lever des immunités d'Augustin Matata

Immunités d'Augustin Matata: Le Sénat déboute le procureur général, appelé à revoir sa copie

Les sénateurs ont estimé que la saisine du procureur général près de la Cour constitutionnelle était entachée d'irrégularités.

Ils évoquent un vice de procédure, estimant que ce n'était pas au procureur général près de la Cour constitutionnelle de faire cette requête, mais celui de la Cour de cassation.

Plusieurs juristes parmi les membres du Sénat ont pris la parole, lors du huis clos de vendredi, racontent des sénateurs à RFI, pour expliquer qu'Augustin Matata Ponyo ne pouvait pas être jugé par la plus haute cour de justice du pays, n'étant plus Premier ministre en fonction, mais sénateur.

Du côté des sénateurs de l'Union sacrée, majoritaires au Sénat, on insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas d'un rejet sur le fond ou sur la pertinence des accusations portées par la justice congolaise ou l'Inspection générale des finances, mais bien sur la forme. Bref, l'accusation est appelée à revoir sa copie.

Le sénat de la RDC est composé officiellement de 109. La coalition du Front Commun pour le Congo (FCC) de Joseph Kabila s’était taillée une part de lion avec 98 élus à l’issue des législatives de 2018. Toutefois, après la rupture de l’alliance entre le président Félix Tshisekedi et son prédécesseur Kabila, la majorité de ces sénateurs ont destitué le bureau du FCC dirigé par Thambwe Mwamba pour rejoindre la coalition de l’Union Sacrée du président Tshisekedi. Modeste Bahati, un ancien Kabiliste, a été élu président du Sénat au début du mois de mars avec 89 voix sur 98 sénateurs présents.

Depuis l’ouverture des poursuites judiciaires contre l’ancien Premier ministre de Joseph Kabila, les proches de l’ex-président parlent d'acharnement politique. Ces derniers affirment que de nombreuses autres personnalités impliquées dans des actes de corruption ces dernières années, et qui sont en bon terme avec le pouvoir de Felix Tshisekedi, n’ont fait l’objet d’aucune enquête, jetant ainsi le doute sur les véritables motifs des poursuites engagées contre Matata Ponyo et certains responsables de l’ancienne équipe au pouvoir.

Si les immunités de M. Augustin Matata sont levées, il devrait être rapidement entendu par la justice. Ses proches redoutent une arrestation.

“Auteur intellectuel de la débâcle” du Parc agro-industriel de Bukanga Lonzo

Dans un rapport accablant, l’Inspection Générale des Finances (IGF) relève plusieurs griefs à charge du Sénateur et ancien Premier Ministre Augustin Matata Ponyo dans la débâcle du Parc agro-industriel de Bukanga Lonzo.

Au terme de ce rapport, Augustin Matata est désigné comme “l’auteur intellectuel de la débâcle de ce parc”. Et cela à travers la conception, la planification et les engagements pour paiement de plus de 83% de fonds décaissés directement au profit des comptes du partenaire sud-africain et de ses filiales logés en Afrique du Sud, ainsi qu’au profit de la société MIC Industries.

