Prix Marc-Vivien Foé: Gaël Kakuta, joueur africain de l'année en Ligue 1

Gaël Kakuta, le congolais de Lens a été élu lundi 17 mai, meilleur joueur africain de l'année en Ligue 1, remportant ainsi le Prix Marc-Vivien Foé 2021.

Auteur de 11 buts et 5 passes décisives en 34 matchs dans le championnat français, le milieu offensif congolais Gaël Kakuta a été élu Meilleur joueur africain évoluant en Ligue 1 française. Premier joueur du RC Lens à recevoir cette récompense et premier Léopard à la gagner également, l’homme de 29 ans s’est montré comblé à l’heure de parler de ce sacre.

Gaël Kakuta a été désigné par un jury composé de plus de 100 journalistes spécialistes du football français et africain à partir d’une liste de 11 joueurs préalablement établie par les services des sports de RFI et France 24.

Il surclasse ainsi ses concurrents que sont l'Algérien Andy Delort et le Zimbabwéen Tino Kadewere. Une « fierté » pour lui de devenir le premier congolais et lensois à recevoir un prix qui porte le nom d’une icône locale, décédée en 2003.

“C’est une fierté parce c’est mon premier trophée individuel. Je le prends avec beaucoup de satisfaction. C’est une bonne saison pour nous tous et j’en suis récompensé.... C’est une fierté d’avoir le Prix Marc-Vivien Foé en portant le maillot du RC Lens et de représenter également mon pays”, a-t-il exulté non sans congratuler son coéquipier à Lens, le milieu de terrain ivoirien Seko Fofana, faisait partie des onze finalistes de ce Prix Marc-Vivien Foé 2021.

“Seko, c’est un monstre ! Malheureusement, il n’a pas pu faire le début de saison. Je pense que ça a dû jouer un petit peu. Mais, pour moi, il faisait partie des favoris et il aurait eu facilement sa place dans les trois premiers”, a fait savoir Gaël Kakuta.

Meilleur bilan de sa carrière de « globe-trotter »

Né à Lille et longtemps pisté par le Losc, le milieu de terrain a été débauché par le RC Lens où il avait été formé entre ses 8 et 16 ans. Et, après avoir porté les couleurs de 11 équipes dans six pays différents, Gaël Kakuta a finalement signé cette année dans son club formateur.

Gaël Kakuta a bien « subi » tous ses prêts de 2011 à 2015 en Angleterre, en Italie, aux Pays-Bas et en France lorsqu’il était encore un joueur de Chelsea. « J’aurais dû partir en 2010 après le sacre à l’Euro des moins de 19 ans avec l’équipe de France », avoue-t-il, avant d’évoquer sa personnalité lorsqu’on l’interroge sur les conseils qu’il donnerait aux jeunes.

Gaël Kakuta succède ainsi au Nigérian Victor Osimhen élu joueur africain de l'année en Ligue 1 en 2020.