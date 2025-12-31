CAN 2025 : Gims annonce les couleurs du choc Algérie vs RDC en 8es

Dans la soirée de ce mardi 30 décembre 2025, Gims, grande star française d’origine congolaise, était dans les tribunes pour suivre la rencontre entre le Botswana et la RD Congo (0-3). Le rappeur s’est confié après le match et se livre sur le choc à venir en huitièmes de finale qui va opposer les Léopards à l’Algérie.

CAN 2025 : Gims annonce une ambiance folle pour le choc Algérie vs RDC

Présent dans les tribunes du stade El Madina à Rabat du côté du Maroc ce mardi, Gims a assisté à la large victoire de la République démocratique du Congo face au Botswana (3-0). Le match entrait dans le cadre de la dernière journée de la phase de groupes de la CAN 2025. Né à Kinshasa, l’artiste de 39 ans a salué la prestation des Léopards ainsi que la forte mobilisation des supporters congolais au Maroc. Il a aussi souligné une atmosphère particulièrement festive et un succès maîtrisé de son équipe nationale.

Avec sa place de deuxième du groupe D derrière le Sénégal, la RDC affrontera l’Algérie de Mahrez en huitièmes de finale de cette CAN 2025. Un choc très attendu par le chanteur Gims, qui n’a pas caché son impatience à l’idée de ce duel. « Prochain match contre l’Algérie, je pense que je vais revenir. Comment je l’envisage? Aucune idée, honnêtement. C’est un match très intéressant, les deux peuples sont très fiers de leur pays respectif, il va y avoir des étincelles, ça va être beau ! Ce sera une ambiance de fou », a-t-il déclaré au micro de RMC Sport.