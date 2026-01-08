CAN 2025 – Nigeria : des primes versées aux Super Eagles avant les quarts

Alors que la rumeur a fait beaucoup parler ce mercredi 7 janvier 2026, la question serait définitivement réglé à la veille des quarts de finale de cette CAN 2025. Les Super Eagles du Nigéria ont reçu les virements des primes non payées depuis des mois.

CAN 2025 : fin de la polémique des primes chez les Super Eagles

Les joueurs du Nigeria avaient menacé de boycotter l’entraînement et le déplacement à Marrakech, réclamant le paiement de leurs primes pour quatre victoires précédentes. Les trois matches de phase de groupes face à Tanzanie, Tunisie et Ouganda, ainsi que le succès 4-0 contre le Mozambique en huitièmes de finale. Selon les informations de la BBC, les joueurs avaient informé les officiels mardi soir qu’ils ne participeraient à aucune activité tant que les paiements n’étaient pas effectués.

Une tension qui est la dernière d’une longue série de problèmes de paiement récurrents entre la Fédération nigériane de football (NFF) et son équipe nationale. Mais, l’affaire semble se régler. Une source de la Commission nationale des sports a en effet, expliqué à ESPN que les fonds avaient été traités via la Banque centrale du Nigeria, avec un transfert attendu dans les comptes des joueurs sous sept jours.

Le retard était dû à une réglementation interdisant le transport de devises étrangères en espèces. Les joueurs avaient également reçu des preuves de paiement sous forme de bordereaux, et seuls les bonus de la victoire contre le Mozambique restaient en cours de traitement. Le président de la NFF, Ibrahim Musa Gusau, a confirmé que la situation était désormais réglée : « Les joueurs ont vu les documents que leurs paiements avaient été traités, et ils se sont entraîné aujourd’hui, donc il n’y a pas de problème. »