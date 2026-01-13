© CAN 2025 : Victor Osimhen proche de dépasser la légende Rashidi Yekini

Ce mercredi 13 janvier se tiendront les demi-finales de la CAN 2025. Le Nigeria sera face au pays organisateur, le Maroc. Pour ce choc, Victor Osimhen est très attendu. En cas de belle prestation et des buts, l’attaquant des Super Eagles va donc battre un joli record de la légende nigériane, Rashidi Yekini.

CAN 2025 : un record de but attend Victor Osimhen avec le Nigeria

Ce mercredi 14 janvier 2026, le Nigeria affrontera le Maroc pour une place en finale de cette CAN 2025. Ce sera déjà l’occasion pour Victor Osimhen d’inscrire un peu plus son nom dans l’histoire du football africain. L’attaquant des Super Eagles n’est plus qu’à deux buts de battre le record détenu par la légende du football nigérian, Rashidi Yekini. Ce dernier est auteur de 37 buts sous le maillot national.

Dans cette CAN 2025, Victor Osimhen est déjà auteur de quatre buts et deux passes décisives. Demain, il serait bien inspiré de trouver le chemin des filets pour envoyer le Nigeria à une deuxième finale d’affilée. Le joueur de Galatasaray qui est désormais à 35 buts inscrits en 51 sélections se rapproche à seulement deux réalisations du record détenu par Rashidi Yekini.

Mais visiblement, Victor Osimhen n’est pas à la chasse aux records. Abordé ces dernières heures à ce propos, l’attaquant des Super Eagles a déclaré qu’il n’était pas obnubilé par l’idée de battre le record de son aîné. « Battre le record de Yekini n’a pas d’importance… Je veux juste gagner quelque chose pour le Nigeria. Peu importe que j’égale ou que je batte le record, Rashidi Yekini est le meilleur attaquant que le Nigeria ait jamais produit », a-t-il déclaré. Pour rappel, Rashidi Yekini est décédé en 2012.