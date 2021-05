FC Barcelone: Terrible issue dans le dossier Erling Haaland

Coup de tonnerre: Erling Haaland ne signera pas au FC Barcelone pour ce mercato d’été. Le club a opté pour la prolongation de Lionel Messi qui reste le dossier le plus important du côté de la Catalogne.

Le Barça ne veut pas signer avec Erling Haaland cet été

Alors que Erling Haaland a été l'un des noms les plus prononcés dans l'orbite d'un FC Barcelone qui envisageait de s'attacher les services du Norvégien, le président Joan Laporta a finalement tourné le dos au joueur de Dortmund.

Selon "TV3", le FC Barcelone a exclu la possibilité de signer Erling Haaland cet été. Le club, dans une situation économique délicate, est conscient qu'il ne peut pas se permettre l'opération.

Le FC Barcelone traverse des moments compliqués. Après sa défaite à domicile face au Celta Vigo ce dimanche, il sait que seule la Coupe d’Espagne remportée il y a quelques semaines viendra garnir son armoire à trophées cette saison.

Mais un nouveau chapitre va débuter en Catalogne. Cet été, le président Joan Laporta va tenter de renforcer son équipe pour la saison prochaine. Mais les problèmes économiques du club empêcheront toute folie.

De plus, si le prix d’Erling Haaland est estimé à 150M€ pour cet été, une clause libératoire fera descendre ce montant à 75M€ l’été suivant. Le club catalan espère avoir les fonds nécessaires à cette date.

Maintenant, la priorité catalane sera d'allouer tous ses muscles financiers à d'autres contrats tels que Depay ou le renouvellement de Leo Messi, mais essayer d'aller pour Haaland l'année prochaine quand l'économie du club sera plus saine.

De son côté, le Dortmund a clairement fait connaître sa position au Real Madrid et au Barça, les deux clubs qui s'apparentent le plus à ses destinations possibles : ils ne le laisseront pas partir : "Ils connaissent déjà sa situation contractuelle et notre position".