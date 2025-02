L’AFC (Africa Finance Corporation) et CEXIM ont signé un protocole d’accord pour dynamiser leur collaboration dans le financement de projets stratégiques d’infrastructures et de commerce sur le continent africain. Il s’agit d’un partenariat stratégique entre le premier fournisseur de solutions d’infrastructure en Afrique (AFC) et la Banque d’import-export de Chine (CEXIM).

AFC, Institution financière des infrastructures en Afrique

L’AFC et CEXIM ont renoué leur amitié de longue date à travers le renouvellement de leur partenariat, instauré depuis 2018. Ce dernier a ouvert la voie à l’AFC pour l’obtention d’un financement cumulé de 700 millions de dollars de la part de CEXIM. Une première enveloppe de 300 millions de dollars a été reçue dès la première année de leur partenariat, en 2018. Un second prêt de 400 millions de dollars a été accordé cinq ans après, en 2023. Par ailleurs, l’accord renouvelé entre les deux groupes visent à soutenir des projets dans des secteurs essentiels tels que l’énergie propre, les transports et les télécommunications, en favorisant l’innovation en matière de structuration financière et de gestion des risques.

Partenariat stratégique pour le développement économique en Afrique

Le PDG de l’institution d’infrastructures, Samaila Zubairu, a déclaré que ce renouvellement de partenariat s’explique par deux raisons. La première consiste à redynamiser les liens commerciaux entre l’Afrique et la Chine et à faciliter l’industrialisation du continent. La seconde permettra à cette dernière de mobiliser des capitaux à grande échelle pour financer des projets d’infrastructure pour le développement.

Dans l’optique d’obtenir une note de crédit AAA, l’AFC a marqué sa présence sur le marché chinois. Elle a également finalisé un prêt syndiqué de 1,16 milliard de dollars avec la Bank of China et l’ICBC. Toutefois, cette collaboration entre l’AFC et CEXIM favorisera l’intégration économique et la croissance durable sur le continent africain.