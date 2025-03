Dix pays en Afrique ont donné de la valeur à la gent féminine en ce qui concerne l’inclusion financière. D’après les données de l’African Women’s Inclusion Index 2025, ces pays ont obtenu une note moyenne en se basant sur les six critères de l’agence. Un résultat moins satisfaisant, bien que, sur le plan général, les 42 pays africains étudiés aient enregistré une hausse de 8,8 points entre 2011 et 2022.

Afrique : faible taux d’inclusion financière féminine sur le continent

L’Afrique australe et l’Afrique de l’Est sont les deux sous-régions du continent qui optent pour l’inclusion financière féminine. Les pays de ces régions ont reçu une note au-dessus de 80 sur 100 d’autre en dessus de 80 sur 100. L’Afrique du Sud occupe la première place avec 94,6 points et un gain de 24,6 points, suivie du Kenya avec 86,1 points et un gain de 12,6 points.

Top 10 des pays africains avec une inclusion financière

1. Afrique du Sud – 94,6 points

2. Kenya – 86,1 points

3. Namibie – 84,3 points

4. Maurice – 83,3 points

5. Ouganda – 74,8 points

6. Lesotho – 71,4 points

7. Eswatini – 65 points

8. Sénégal – 64,7 points

9. Botswana – 64,7 points

10. Mali – 60 points

L’African Women’s Inclusion Index 2025 a étudié 42 pays sur le continent africain à travers 6 indicateurs répartis en 3 catégories. La première catégorie est l’accès aux services financiers formels, incluant la possession d’un compte bancaire dans une institution financière ou chez un fournisseur de services d’argent mobile, en pourcentage de la population féminine âgée de 15 ans et plus. La deuxième catégorie est axée sur l’épargne dans une institution financière, une coopérative, ou l’accès au crédit entraînant l’obtention d’un prêt auprès d’une institution financière ou d’une coopérative d’épargne.

La troisième catégorie concerne l’accès et l’utilisation des technologies financières numériques, incluant la détention d’une carte de crédit, l’utilisation d’un téléphone portable ou d’Internet pour l’achat d’un bien ou d’un service. Néanmoins, l’étude globale des autres pays s’est achevée sur une note en dessous de 100 et inférieure à celle des 10 premiers pays.

Ainsi, 20 pays ont connu une progression dans leur indice entre 2011 et 2022, tandis que 15 ont enregistré une faible note et, enfin, 7 ont conservé le même indice. Les pays qui ont connu une augmentation sont le Sénégal (+46,5 points), le Mali (+46,2 points) et le Lesotho (+38,1 points). En revanche, parmi les pays qui ont enregistré une faible note figurent le Zimbabwe (-25,3 points), la Sierra Leone (-16,7 points) et la Tanzanie (-15,4 points).