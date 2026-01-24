© Rien ne va plus pour Adama Bictogo, le fisc en action

Le départ du Président Adama Bictogo de la tête de l’Assemblée Nationale de Côte d’Ivoire est peut-être le début de sa traversée du désert. À travers ses entreprises, le Député-Maire de Yopougon serait dans le viseur des gendarmes financiers de Côte d’Ivoire.

Adama Bictogo, le début de la traque ?

Patron de Snedai, spécialisé dans l’établissement de documents administratifs, et aussi de la Société de transport lagunaire (STL), Adama Bictogo est un des champions nationaux de la réussite dans les affaires. Mais le nom de l’ancien Ministre pourrait disparaître de cette catégorie au regard des faits rapportés ces derniers temps sur ses entreprises.

On apprend que la STL a fait l’objet d’un long contrôle fiscal fin 2025, soit avant son départ de la présidence de l’Assemblée Nationale. Même si ce type de contrôles s’inscrit dans la mission du fisc ivoirien, le fait que l’entreprise spécialisée dans le transport fluvial soit restée dans le viseur des impôts (DGI) fait redouter des anomalies dans les comptes.

Le désengagement qui pourrait sauver le Député-Maire de Yopougon

Lorsqu’il a accru ses responsabilités politiques, Adama Bictogo avait pris du recul dans la gestion de ses entreprises. Il ne reste pas moins le visage de ces sociétés qui consolident son profil d’homme d’affaires prospère, une perception qui lui donne une plus grande crédibilité en politique.

Le maire de Yop est parvenu à changer sa perception aux yeux de l’opinion ivoirienne à travers sa démarche de responsabilité sociale. Par ses nombreuses actions caritatives dans sa commune où il vole au secours de nombreux foyers démunis, Bictogo est devenu pour de nombreux ivoiriens l’homme du partage. Cela a fortement joué dans sa réélection dans cette commune traditionnellement acquise à Laurent Gbagbo, principal adversaire d’Alassane Ouattara et du RDHP dont il est membre.

Son départ de l’Assemblée Nationale a d’ailleurs été considéré comme injuste par plusieurs habitants de Yopougon, qui estiment qu’il est un des rares politiciens de haut niveau à se rapprocher autant de ses populations.

Snedai et la STL toujours surveillées par le Fisc ivoirien

En ce qui concerne la pression administrative sur ses entreprises, aussi bien Snedai que la STL sont toujours dans le viseur du fisc ivoirien. Pour la première entité, l’affaire de fonds revenant à l’État qui étaient introuvables avait provoqué un scandale non encore complètement élucidé.

L’autre problème qui ternit l’image de l’entreprise de Bictogo est aussi l’affaire des passeports ivoiriens vendus dans des réseaux de trafic au Moyen-Orient.

Plusieurs milliers de passeports circuleraient dans cette zone, des informations qui ont fait dire à Africa Intelligence que le Président Alassane Ouattara n’avait pas l’intention de renouveler les contrats de concession de documents administratifs ivoiriens avec Snedai.

Entre sa perte du poste de Président de l’Assemblée Nationale et ces bruits des agents des impôts dans les couloirs de ses entreprises, Bictogo semble véritablement devenu une cible. De qui ? Là est la vraie question.