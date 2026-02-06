© AS Monaco : Sébastien Pocognoli satisfait des débuts de Simon Adingra

Ce jeudi soir, Simon Adingra a fait ses débuts sous les couleurs de l’AS Monaco. L’international ivoirien est entré en jeu en 8e de finale de la Coupe de France contre Strasbourg (1-3).

AS Monaco : Simon Adingra séduit déjà

Lundi dernier, l’AS Monaco officialisait le prêt de Simon Adingra en provenance de Sunderland. L’ailier ivoirien a effectué ses débuts sous les couleurs de l’AS Monaco ce jeudi soir, en entrant en jeu à la pause du 8e de finale de Coupe de France contre Strasbourg. L’Ivoirien a livré une performance prometteuse, soulignée en conférence de presse par le coach monégasque, Sébastien Pocognoli.

« C’est clairement l’une des satisfactions de la soirée. Il a fait une bonne entrée alors qu’il ne s’était entraîné qu’une seule fois. Il y a donc encore forcément des automatismes à travailler, mais il a pris des initiatives, montré du cran, ainsi que ses qualités techniques, ce qui est quelque chose de très positif », a déclaré le tacticien belge. Si Simon Adingra convainc les dirigeants de Monaco, ceux-ci pourront lever l’option d’achat en fin de saison. Elle s’élève à 17 millions d’euros.

Strasbourg sort l’AS Monaco en Coupe de France

Même si Simon Adingra a séduit, cela n’a pas empêché la défaite de l’AS Monaco en 8e de finale de la Coupe de France face à Strasbourg. Les Alsaciens ont pris le dessus sur les Monégasques. Dès la 7e minute, Martial Godo donnait l’avantage aux siens avant que Julio Enciso ne fasse rapidement le break en seconde période (55e).

Si Mika Biereth redonnait immédiatement espoir à l’ASM (58e), Enciso s’offrait un doublé dans la foulée pour remettre un terme au suspense (61e). Le score (3-1) ne bougeait finalement plus, le Racing est bien le dernier qualifié pour les quarts et sera l’adversaire de Reims en quart de finale. L’AS Monaco est éliminé.