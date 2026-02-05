© Côte d'Ivoire : Simon Adingra fixe son objectif avec l'AS Monaco

Arrivé mardi dernier en Principauté pour s’engager avec l’AS Monaco sous forme de prêt jusqu’à la fin de la saison, l’ailier international ivoirien Simon Adingra a été présenté à la presse en compagnie du Directeur Général du Club, Thiago Scuro ce mercredi 4 janvier 2026. Adingra en a profité pour fixer ses objectifs avec le club français.

AS Monaco : Simon Adingra vise un retour en sélection avec la Côte d’Ivoire

Simon Adingra a été présenté comme nouvelle recrue de l’AS Monaco ce mercredi. Face à la presse, l’attaquant ivoirien a fait savoir qu’il donnera tout pour le club du Rocher et en même temps pour revenir en équipe nationale de la Côte d’Ivoire, alors que la Coupe du Monde 2026 approche à grands pas.

« L’un des objectifs est de faire un bon parcours en Coupe de France. Sur le plan personnel, je veux donner le meilleur de moi-même, aider l’équipe et m’inscrire pleinement dans le projet du Club. Retrouver la sélection nationale fait aussi partie de mes ambitions. Revenir à un très bon niveau est important pour moi et j’ai d’ailleurs échangé avec Emerse Faé, le sélectionneur de la Côte d’Ivoire, qui m’a confirmé que rejoindre l’AS Monaco était un très bon choix car c’est un très grand club de Ligue 1 », a déclaré le champion d’Afrique 2023 en conférence de presse.

« Avant mon arrivée, Wilfried Singo, qui est un très bon ami, m’a parlé de l’environnement et de la vie au Club. Ces derniers jours, nous n’avons pas encore eu beaucoup l’occasion d’échanger, mais cela viendra rapidement. », a ajouté Simon Adingra.

Ce mercredi, le jeune international ivoirien a aussi été ajouté à la liste de l’AS Monaco en Ligue des Champions. Simon Adingra affrontera donc le PSG de Achraf Hakimi en barrages.