Boycotts de la Coupe du Monde 2026 : Gianni Infantino sort du silence

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino a dénoncé les menaces de boycotts contre la Coupe du Monde 2026 énoncés par plusieurs responsables politiques européens pour protester contre les actions du président américain, Donald Trump.

Coupe du Monde 2026 : Gianni Infantino appelle à l’unité

Ces dernières semaines, un appel au boycott des matchs de la Coupe du Monde 2026 aux Etats-Unis a été lancé. Il est soutenu par des responsables européens pour dénoncer les menaces de Donald Trump. Lors d’une sortie médiatique lundi dernier, le président de la FIFA, Gianni Infantino s’est prononcé sur le sujet. « Je suis contre les interdictions comme contre les boycotts. Je pense qu’ils n’apportent rien (…) ils contribuent simplement à plus de haine », a confié Infantino dans un entretien à la chaîne de télévision britannique Sky News.

Il a fait un parallèle avec les relations commerciales importantes entre le Royaume-Uni et les Etats-Unis. « Est-ce que quelqu’un demande que le Royaume-Uni cesse de commercer avec les Etats-Unis? Je n’ai rien entendu de tel. Donc pourquoi le football ? », a ajouté le patron de la FIFA. « Dans notre monde divisé et agressif, nous avons besoin d’occasions lors desquelles les gens puissent venir et se réunir autour de la passion », a-t-il expliqué.

Des appels au boycott du Mondial 2026, co-organisé par les Etats-Unis, le Canada et le Mexique (11 juin-19 juillet) ont été lancés en janvier en Allemagne. Ceci, en réaction aux tensions provoquées par la volonté du président américain de s’emparer du Groenland et des menaces de taxes douanières accrues contre les Etats européens qui s’y opposent.



