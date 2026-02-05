FIFA Series 2026 : la tenue de la compétition confirmée

La FIFA a confirmé ces dernières heures la tenue des FIFA Series 2026. Ce tournoi d’ampleur inédite va réunir 48 sélections issues des six confédérations, soit près d’un quart de ses associations membres.
FIFA Series 2026 : 48 équipes pour disputer le tournoi
Les FIFA Series 2026 vont prendre des allures de « petite Coupe du Monde« . Elles sont pensée pour offrir visibilité, expérience et rencontres internationales à des nations souvent éloignées des projecteurs du très haut niveau.
Sans revendiquer le prestige ni l’aura d’une Coupe du Monde classique, cette compétition s’inscrit comme une sorte de miroir parallèle. Selon la FIFA, les FIFA Series 2026 seront comme une Coupe du Monde plus modeste, plus éclatée géographiquement, pensée pour offrir une scène internationale à des nations souvent cantonnées aux marges du grand récit footballistique.
Côte d’Ivoire : Simon Adingra fixe son objectif avec l’AS Monaco
Boycotts de la Coupe du Monde 2026 : Gianni Infantino sort du silence
Les 48 équipes seront réparties en 12 groupes de quatre, disputés lors des fenêtres internationales de mars et d’avril 2026. C’est toutefois, sans alourdir le calendrier déjà très saturé.
Groupes masculins :
Groupe A : Australie (pays hôte), Cameroun, RP Chine, Curaçao
Groupe B : Azerbaïdjan (pays hôte), Oman, Sierra Leone, Sainte-Lucie
Groupe C : Indonésie (pays hôte), Bulgarie, Îles Salomon, Saint-Christophe-et-Niévès
Groupe D : Kazakhstan (pays hôte), Comores, Koweït, Namibie
Groupe E : Nouvelle-Zélande (pays hôte), Cap-Vert, Chili, Finlande
Groupe F : Porto Rico (pays hôte), Samoa américaines, Guam, Îles Vierges américaines
Groupe G : Rwanda (pays hôte), Estonie, Grenade, Kenya
Groupe H : Aruba, Liechtenstein, Macao, Tanzanie
Groupe I : Ouzbékistan (pays hôte), Gabon, Trinité-et-Tobago, Venezuela
Groupes féminins :
Groupe A : Brésil (pays hôte), Canada, République de Corée, Zambie
Groupe B : Côte d’Ivoire (pays hôte), Mauritanie, Pakistan, Turks-et-Caicos
Sanctions CAN 2025 : Le Maroc a fait appel
CAN 2025 : Le Maroc devant la CAF avec 4 avocats contre le Sénégal
Groupe C : Thaïlande (pays hôte), RD Congo, Népal, Équipe de l’OFC à déterminer