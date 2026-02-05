FIFA Series 2026 : la tenue de la compétition confirmée

La FIFA a confirmé ces dernières heures la tenue des FIFA Series 2026. Ce tournoi d’ampleur inédite va réunir 48 sélections issues des six confédérations, soit près d’un quart de ses associations membres.

FIFA Series 2026 : 48 équipes pour disputer le tournoi

Les FIFA Series 2026 vont prendre des allures de « petite Coupe du Monde« . Elles sont pensée pour offrir visibilité, expérience et rencontres internationales à des nations souvent éloignées des projecteurs du très haut niveau.

Sans revendiquer le prestige ni l’aura d’une Coupe du Monde classique, cette compétition s’inscrit comme une sorte de miroir parallèle. Selon la FIFA, les FIFA Series 2026 seront comme une Coupe du Monde plus modeste, plus éclatée géographiquement, pensée pour offrir une scène internationale à des nations souvent cantonnées aux marges du grand récit footballistique.

Les 48 équipes seront réparties en 12 groupes de quatre, disputés lors des fenêtres internationales de mars et d’avril 2026. C’est toutefois, sans alourdir le calendrier déjà très saturé.

Groupes masculins :

Groupe A : Australie (pays hôte), Cameroun, RP Chine, Curaçao

Groupe B : Azerbaïdjan (pays hôte), Oman, Sierra Leone, Sainte-Lucie

Groupe C : Indonésie (pays hôte), Bulgarie, Îles Salomon, Saint-Christophe-et-Niévès

Groupe D : Kazakhstan (pays hôte), Comores, Koweït, Namibie

Groupe E : Nouvelle-Zélande (pays hôte), Cap-Vert, Chili, Finlande

Groupe F : Porto Rico (pays hôte), Samoa américaines, Guam, Îles Vierges américaines

Groupe G : Rwanda (pays hôte), Estonie, Grenade, Kenya

Groupe H : Aruba, Liechtenstein, Macao, Tanzanie

Groupe I : Ouzbékistan (pays hôte), Gabon, Trinité-et-Tobago, Venezuela

Groupes féminins :

Groupe A : Brésil (pays hôte), Canada, République de Corée, Zambie

Groupe B : Côte d’Ivoire (pays hôte), Mauritanie, Pakistan, Turks-et-Caicos

Groupe C : Thaïlande (pays hôte), RD Congo, Népal, Équipe de l’OFC à déterminer