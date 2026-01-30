© Ligue des Champions : Hakimi contre Krépin Diatta...le tirage des barrages

C’est fait ! Le tirage au sort des barrages de la Ligue des Champions 2025-2026 vient de livrer son verdict. Le PSG du Marocain Achraf Hakimi va défier l’AS Monaco du champion d’Afrique sénégalais, Krépin Diatta.

Ligue des Champions : Le tirage complet des barrages

Ce vendredi 30 janvier 2026, l’UEFA a procédé au tirage au sort de la phase des barrages de la Ligue des Champions. Cette phase de la compétition permettra de connaitre les huit derniers qualifiés pour les 8es de finale. Le tirage au sort s’est déroulé à Nyon en Suisse.

Le PSG et le Real Madrid faisaient partie des huit têtes de série avec l’Inter, Newcastle, la Juventus, l’Atlético de Madrid, l’Atalanta et le Bayer Leverkusen. Le Borussia Dortmund, Benfica, l’Olympiacos, le Club Bruges, Galatasaray, Qarabag, Bodo/Glimt et l’AS Monaco composaient le pot 2. Chacune des équipes n’avait que deux options possibles au tirage, car tout était une question de classement obtenu à la fin de la phase de ligue.

Les clubs classés 9e ou 10e contre clubs 23e ou 24e, clubs 11e ou 12e contre clubs 21e ou 22e, clubs 13e ou 14e contre clubs 19e ou 20e, et clubs 15e ou 16e contre clubs 17e ou 18e. Le PSG devrait alors défier soit l’AS Monaco, soit Qarabag. Finalement, le tirage nous a réservé un duel franco-français. Le PSG se rendra sur le Rocher pour le match aller et aura le privilège de recevoir au Parc lors du match retour. Ce sera l’occasion pour Achraf Hakimi et Krépin Diatta de se retrouver après la finale chaotique de la CAN 2025.

Le Real Madrid retrouvera encore le Benfica, peu de temps après avoir été corrigé à Lisbonne. Voici les affiches des barrages de la Ligue des Champions :

Benfica – Real Madrid

Bodo/Glimt – Inter

Monaco – PSG

Qarabag – Newcastle

Galatasaray – Juventus

Club Bruges – Atlético de Madrid

Borussia Dortmund – Atalanta

Olympiacos – Bayer Leverkusen