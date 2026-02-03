© Transfert : Simon Adingra quitte Sunderland pour l'AS Monaco

Champion d’Afrique 2023 avec la Côte d’Ivoire, Simon Adingra quitte déjà Sunderland et la Premier League après seulement six mois. L’international ivoirien s’est engagé ce lundi 2 février 2026 avec l’AS Monaco.

Officiel : Simon Adingra devient joueur de l’AS Monaco

Alors qu’il a signé à Sunderland l’été dernier pour un montant de 24 millions d’euros, Simon Adingra n’aura finalement passé que quelques mois au club anglais. Avec 15 apparitions toutes compétitions confondues dont 9 titularisations, l’ancien joueur de Brighton n’est jamais réellement parvenu à s’imposer dans le projet du promu anglais.

L’AS Monaco a donc su profiter de cette situation en cette fin de mercato hivernal. Le club français s’est bien positionné pour convaincre le joueur. Et le coup a été réussi. Séduit par le projet sportif proposé et la perspective de retrouver un rôle central dans un championnat qu’il connaît bien, Simon Adingra a officiellement signé ce lundi.

Le joueur a débarqué sur le Rocher avec un profil recherché par le staff monégasque : vitesse, capacité à éliminer en un contre un et polyvalence sur les ailes. L’européenne et internationale de l’Ivoirien représente un atout non négligeable pour Monaco qui est qualifiée pour les barrages de la Ligue des Champions, où elle retrouvera le Paris Saint-Germain.

« L’AS Monaco est heureux d’annoncer l’arrivée de Simon Adingra. L’ailier international ivoirien de 24 ans est prêté par Sunderland jusqu’à la fin de la saison, avec une option d’achat. », a écrit le club français dans un communiqué officiel. L’entraîneur Sébastien Pocognoli pourra désormais compter sur une arme offensive supplémentaire pour densifier son secteur offensif et apporter de nouvelles solutions dans une seconde partie de saison qui s’annonce déterminante.

Simon Adin est Rouge et Blanc ❤️🤍 L’AS Monaco est heureux d’annoncer l’arrivée de Simon Adingra. L’ailier international ivoirien de 24 ans est prêté par Sunderland jusqu’à la fin de la saison, avec une option d’achat. Bienvenue et Daghe… pic.twitter.com/zHfAZHXxE7 — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) February 2, 2026



