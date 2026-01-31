Coup d’État déjoué : l’armée nigériane quitte le Bénin

Débarqué au Bénin depuis la soirée du dimanche 7 décembre 2025, le détachement de l’armée nigériane quitte finalement Cotonou après plus d’un mois de coopération sécuritaire. Ceci, suite à la tentative de coup d’État orchestrée par Pascal Tigri et ses éléments.

Tentative de coup d’État au Bénin : le détachement nigérian à Cotonou quitte Togbin

Alors qu’il a été déployé au Bénin à la suite de la tentative de coup d’État du 7 décembre 2025, le détachement de l’armée nigériane engagé dans le cadre de la coopération sécuritaire entre les deux pays a officiellement achevé sa mission ce vendredi 30 janvier 2026. Les troupes nigérianes ont quitté la caserne de Togbin, où elles étaient cantonnées depuis leur arrivée.

Au total, ils sont environ 260 militaires nigérians qui avaient été mobilisés pour appuyer le dispositif sécuritaire béninois durant cette période jugée sensible pour le pays. Le retrait du détachement s’est déroulé dans un cadre protocolaire, ce vendredi 30 janvier 2026, à l’occasion d’une cérémonie d’adieu organisée par les Forces armées béninoises. La cérémonie a été présidée par le chef d’état-major général des Forces armées béninoises, le général Fructueux Gbaguidi, en présence de la hiérarchie militaire des deux pays.

C’est donc la fin d’une mission inscrite dans le cadre de la coopération militaire et sécuritaire entre le Bénin et le Nigeria, régulièrement activée pour faire face aux défis communs de stabilité et de sécurité dans la sous-région. Par ailleurs, les autorités béninoises ont salué l’engagement et le professionnalisme des troupes nigérianes, tout en réaffirmant la solidité des relations bilatérales entre les deux armées.