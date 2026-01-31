Communales 2026 au Bénin : 6 recours déposés

Au Bénin, la Cour Suprême a déjà enregistré six recours quelques jours après la proclamation des résultats des élections communales de 2026.

Bénin : La Cour Suprême enregistre 6 recours pour les élections communales

Au Bénin, le contentieux électoral post-communal a débuté à la Cour suprême. Selon les informations de la presse locale, à la date du jeudi 29 janvier 2026, six recours ont été officiellement enregistrés à la juridiction compétente. C’est du moins qu’a rapporté BIP Radio.

Les requêtes introduites dans les délais légaux portent selon la source, sur les résultats des élections communales de 2026, proclamés récemment par les instances électorales. Alors que la nature exacte des griefs n’a pas encore été rendue publique, ces démarches traduisent les premières contestations formelles liées au scrutin.

La Cour suprême, seule habilitée à connaître du contentieux des élections locales, va donc se faire le devoir d’examiner la recevabilité de ces recours avant de statuer sur le fond. Les décisions attendues pourraient, le cas échéant, conduire à des rectifications ciblées des résultats ou à leur confirmation.

Pour rappel, après la proclamation des résultats, seuls les partis UP-R et BR ont rempli les conditions d’éligibilité au partage des sièges. L’UP-R a obtenu au total 1 328 475 voix contre 1 206 390 pour le Bloc Républicain (852 sièges). La Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE), seul parti politique d’opposition en compétition, n’a obtenu aucun siège. Le parti de Paul Hounkpè a été frappé par l’article 184 du Code électoral qui l’exclut du partage des sièges. En effet, le parti n’a obtenu que 180 663 voix des suffrages exprimés, soit 6,65 % au plan national. Or, l’article 184 impose un seuil de 10 % pour prétendre au partage des sièges.