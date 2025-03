Tchaourou, ville du nord du Bénin, est secouée par une vague de violence. Un braquage audacieux a eu lieu à l’auto-gare centrale, laissant deux personnes blessées et un sentiment d’insécurité grandissant parmi les habitants. Cet événement, survenu le samedi 22 mars 2025, met en lumière la nécessité urgente de renforcer la sécurité dans la région.

Attaque armée à l’auto-gare

Samedi soir, aux environs de 20h30, deux individus armés ont fait irruption à l’auto-gare centrale de Tchaourou au Bénin. Ils ont ouvert le feu, semant la panique parmi les témoins. Ensuite, ils ont ciblé une cabine de transactions financières, blessant grièvement le gérant. « Ils sont arrivés sur une moto, ont tiré en l’air, puis sont entrés dans ma cabine », a déclaré le gérant depuis son lit d’hôpital. Une autre personne a également été blessée lors de l’attaque. Les braqueurs ont emporté un butin d’environ trois millions de francs CFA, des téléphones portables et des pots de yaourt.

Ce braquage intervient seulement 48 heures après qu’un cambiste a été dépouillé dans des circonstances similaires. Ces événements successifs soulèvent de sérieuses inquiétudes quant à la sécurité à Tchaourou. « Nous ne nous sentons plus en sécurité ici », a confié un habitant sous couvert d’anonymat. Le gérant de la cabine, victime de neuf balles à la jambe, a décrit des assaillants déterminés et méthodiques. « Ils savaient exactement ce qu’ils voulaient », a-t-il ajouté. Sa déclaration souligne l’urgence pour les autorités locales de prendre des mesures pour protéger les citoyens et leurs biens.

Bénin : renforcer la sécurité à Tchaourou

Face à cette recrudescence de la violence, les habitants de Tchaourou appellent à un renforcement de la sécurité. Ils demandent une présence policière accrue et des patrouilles plus fréquentes. « Nous avons besoin de voir plus de policiers dans les rues », a déclaré un commerçant local. Les autorités locales doivent agir rapidement pour rassurer la population et rétablir un climat de sécurité.

Les forces de l’ordre ont ouvert une enquête pour identifier et arrêter les responsables de ces braquages. Elles appellent également la population à collaborer en fournissant toute information utile. « Toute information, même minime, peut nous aider », a déclaré un officier de police. La sécurité des citoyens est une priorité absolue, et les autorités sont déterminées à mettre fin à cette vague de violence.