© Bénin : la Cour Suprême invalide l'élection d’un conseiller communal

Au Bénin, la Cour Suprême a annulé ces dernières heures, l’élection d’un conseiller communal issu du Bloc Républicain (BR) dans la commune de Dangbo. Une décision qui fait suite à des recours déposés contre les résultats des élections communales de janvier 2026.

Bénin : commune de Dangbo, un conseiller communal du BR perd son siège

Au Bénin, cette décision d’annulation de l’élection du conseiller communal du BR à Dangbo, a été rendue publique par la plus haute juridiction du pays. Elle intervient notamment dans le cadre du traitement des contentieux électoraux enregistrés après la publication des résultats provisoires par la Commission électorale nationale autonome (CENA) il y a quelques jours.

Si l’on se fie aux informations de la presse locale, la Cour suprême a estimé que des irrégularités matérielles et procédurales ont entaché le déroulement du scrutin dans cette circonscription, justifiant ainsi l’annulation du siège attribué à l’élu concerné. Pour l’heure, aucun détail sur les motifs précis de l’annulation n’a encore été communiqué dans les documents rendus publics. Cette décision s’inscrit dans la procédure normale d’examen des recours électoraux prévue par la loi.

Cette grande décision qui frappe Dangbo est l’un des premiers verdicts issus du contentieux post-communales, qui avait déjà vu plusieurs requêtes déposées à la Cour suprême fin janvier 2026. Aussi, la Cour suprême n’a pas encore indiqué si l’élection serait recomptée, si un nouveau scrutin serait organisé dans la circonscription, ou si le siège resterait temporairement vacant en attendant une suite judiciaire.

Les parties impliquées devront se procurer les voies de recours prévues par le Code électoral pour contester cette décision dans les délais légaux.