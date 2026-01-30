Coup d’État manqué au Bénin : Me Stanic Adjacotan libéré

Arrêté et gardé à vue, l’avocat Stanic Adjacotan est désormais libre de ses mouvements. Selon ses proches, aucune information n’avait été donnée sur les motifs de son arrestation. Mais finalement, on apprend qu’il a été interpellé dans le cadre de l’enquête en cours sur le dossier coup d’État manqué.

Bénin : l’avocat Stanic Adjacotan recouvre la liberté

Son arrestation est intervenue le week-end dernier à Cotonou. Selon nos informations, il revenait d’un voyage. Gardé à vue durant toute la semaine, il a finalement été libéré ce vendredi 30 janvier 2026. Son arrestation est liée au dossier tentative de coup d’État.

La justice reproche à l’homme de droit d’avoir fait apologie de coup d’État. Son avocat confie que le chef d’accusation retenu contre lui est : « apologie de coup d’État », rapporte Bip radio.

D’autres noms bien connus ont été également interpellés dans ce dossier. Chabi Yayi (libéré et placé sous conby), Alassane Tigri placé en détention. Kemi Seba et Sabi Sira Korogone sont activement recherchés pour « apologie de coup d’État ».

Pour rappel, le dimanche 7 décembre 2025, les Béninois ont été réveillés par des échanges de tirs dans des zones stratégiques de la ville de Cotonou. À la manœuvre : un groupe de militaires conduit par Pascal Tigri en cavale. L’objectif affiché était de renverser le président Patrice Talon et de s’emparer du pouvoir. Ils avaient déjà pris d’assaut la télévision nationale où ils ont annoncé la suspension de la Constitution, avant d’être mis en déroute.