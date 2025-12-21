Bénin : L’ONU appelle à la consultation sur les réformes

Deux semaines après le coup d’État déjoué au Bénin, l’ONU appelle à la consultation sur les nouvelles réformes au pays.

Coup d’État manqué au Bénin : l’ONU appelle au dialogue

Au Bénin, cela fait déjà deux semaines après la tentative de coup d’État déjouée. L’Organisation des Nations Unies (ONU) a insisté ces dernières heures sur la nécessité d’engager de larges consultations dans les processus de réforme constitutionnelle et institutionnelle. L’appel a été lancé le vendredi 19 décembre par la représentante spéciale adjointe du secrétaire général de l’ONU pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel, Barrie Freeman, lors de la présentation du rapport d’activités du bureau onusien pour la région.

En effet, pour les Nations Unies, les récents événements survenus au Bénin rappellent l’importance d’une approche inclusive dans la conduite des réformes politiques majeures, notamment dans un contexte marqué par la proximité des élections générales prévues en 2026.

L’ONU souligne que des réformes perçues comme exclusives ou insuffisamment concertées au Bénin, peuvent fragiliser la confiance des citoyens et alimenter des tensions politiques. Les responsables onusiens estiment que la transparence et le dialogue avec l’ensemble des acteurs, partis politiques, société civile et institutions, constituent des leviers essentiels pour renforcer la légitimité des changements constitutionnels et institutionnels.

Une prise de position de l’ONU qui intervient dans un climat politique encore sensible, quelques jours après la promulgation de la nouvelle Constitution par le président Patrice Talon. Le texte, qui introduit notamment un Sénat et modifie certains équilibres institutionnels, continue de susciter débats et interrogations au sein de la classe politique et de l’opinion publique.