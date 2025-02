Le Bénin a procédé à la nomination de nouveaux représentants diplomatiques dans six pays stratégiques : le Maroc, l’Inde, la Chine, les États-Unis, le Koweït et le Qatar. Cette décision s’inscrit dans la volonté du gouvernement de renforcer sa présence diplomatique et d’intensifier ses relations bilatérales avec ces nations.

Bénin : voici la liste des nouveaux ambassadeurs nommés

France Adjagba a été désigné comme ambassadeur du Bénin en Chine, tandis que Joseph Ahanhanzo prendra ses fonctions au Maroc. Aux États-Unis, c’est Agniola Ahouanmènou qui occupera ce poste. Badirou Aguèmon a été nommé ambassadeur au Koweït, et Nouhoum Bida représentera Cotonou au Qatar, selon les informations rapportées par Bip Radio.

Une absence remarquée : le cas du Niger

L’absence d’un nouvel ambassadeur du Bénin au Niger dans cette liste peut laisser supposer le maintien en poste de Gildas Agonkan, malgré le récent incident. Il a été rappelé à Cotonou après des déclarations controversées faites à Gaya lors d’une cérémonie de remise de diplômes. Le diplomate avait pris l’initiative de présenter des excuses au peuple nigérien dans le cadre du conflit qui divise Cotonou et Niamey.

Ses propos, censés renforcer le processus de réconciliation entre les deux pays, ont néanmoins été mal perçus par le gouvernement béninois. Il a donc été convoqué pour s’expliquer. Certaines sources avaient même évoqué un possible limogeage. Mais, visiblement, il est toujours en poste.