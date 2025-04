Le gouvernement béninois annonce l’acquisition de trente nouveaux bus pour faciliter le transport des étudiants de l’Université d’Abomey-Calavi et d’autres institutions publiques. Cette initiative, prévue pour septembre 2025, vise à améliorer considérablement les conditions de déplacement des étudiants, un enjeu crucial pour leur réussite académique. La ministre Sèdami Mèdégan Fagla a dévoilé cette information, soulignant l’engagement du gouvernement à moderniser le réseau de transport universitaire.

Réorganisation du réseau de transport au Bénin

La commande de trente nouveaux bus par le gouvernement béninois représente un tournant majeur pour la mobilité des étudiants de l’UAC. La ministre Sèdami Mèdégan Fagla a confirmé cette nouvelle sur les ondes de Bip Radio, le dimanche 6 avril 2025. Elle annonce la livraison des bus pour septembre 2025. Les équipes du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, en plus des cadres du ministère de l’Économie et des Finances, sont en train de revoir l’ingénierie et la répartition.

Le réseau de transport actuel fera l’objet d’une refonte complète. Les lignes seront modifiées, de nouveaux arrêts de bus seront aménagés pour mieux desservir les campus. La question du tarif est en cours d’étude par les autorités compétentes. La ministre a indiqué que «c’est une question qui est encore à l’étude par les autorités». Cette réforme vise à offrir un transport plus structuré, moderne et accessible à tous les étudiants.

Lire aussi : Bénin : tragédie routière sur la voie Dassa-Glazoué, six morts



Amélioration des conditions de vie étudiantes

Cette initiative gouvernementale s’inscrit dans une démarche globale d’amélioration des conditions de vie et d’études des étudiants béninois. Elle répond à un besoin pressant de la communauté universitaire, qui a longtemps souffert de l’insuffisance et de la vétusté des moyens de transport. En investissant dans un réseau de transport moderne et efficace, le gouvernement entend offrir aux étudiants un environnement propice à leur épanouissement académique et personnel.

L’impact de cette réforme devrait se faire sentir bien au-delà des campus universitaires. En facilitant la mobilité des étudiants, elle contribuera à désengorger les axes routiers et à réduire la pollution atmosphérique. Elle favorisera également l’accès à l’enseignement supérieur pour les étudiants issus de milieux défavorisés, qui sont souvent confrontés à des difficultés de transport.