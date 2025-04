Un accident de la route a coûté la vie à six personnes et a fait un blessé grave ce samedi 5 avril 2025 au Bénin. Le choc frontal entre un camion et une voiture a eu lieu sur la route Dassa-Glazoué, au niveau de Mondjigangan. Les secours sont intervenus rapidement, mais le bilan est lourd.

Un bilan humain tragique

Le samedi 5 avril 2025, aux environs de 7 heures du matin, un accident de la circulation s’est produit sur la route Dassa-Glazoué au Bénin . Un camion, en provenance de Malanville et se dirigeant vers Cotonou, est entré en collision frontale avec une voiture particulière venant de Dassa et allant en direction de Parakou. Le choc, d’une violence extrême, a eu lieu au niveau de la localité de Mondjigangan. Les six occupants de la voiture ont perdu la vie sur le coup. Le conducteur du camion, quant à lui, a été grièvement blessé.

Le blessé a été transporté d’urgence à l’hôpital de zone de Dassa pour recevoir les soins nécessaires. Les autorités locales et les forces de l’ordre se sont rapidement rendues sur les lieux pour constater les faits et organiser les secours. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de cet accident tragique. Les familles des victimes ont été informées et un soutien psychologique leur est apporté.