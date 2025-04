La BOAD (Banque Ouest-Africaine de Développement) a établi son bilan de l’année 2024. Ce bilan a enregistré une croissance bénéficiaire de 39,402 milliards FCFA contre 36,453 milliards de FCFA en 2023. Rendu public lors du Conseil des ministres de l’Union Monétaire Ouest-Africaine (UMOA), dans sa session ordinaire, cette hausse de bénéfice consolide la confiance des investisseurs envers l’institution bancaire.

BOAD, une hausse bénéficiaire pour la croissance des pays africains

Le résultat général du bilan annuel de la BOAD a donné un total de 3 893,477 milliards de FCFA en 2024. Un résultat largement en hausse par rapport à l’exercice 2023, qui s’établissait à 3 482,022 milliards de FCFA. Dans le détail, le produit bancaire de l’institution a donné une somme de 114,885 milliards de FCFA contre 111,033 milliards de FCFA au titre de l’exercice 2023. Avec ces détails, la BOAD a enregistré un bénéfice de 39,402 milliards de FCFA, soit une hausse de 8,09 %, augmentant les fonds de l’institution et ceux destinés à la résilience des États de l’Afrique.

Parallèlement, cette belle performance donne une valeur ajoutée aux ratios et à la capacité de financement de la BOAD aux projets des États de l’UEMOA. Elle s’inscrit également dans une stabilité financière, s’établissant à une hausse de 35,72 % pour un montant total de 390,831 milliards de FCFA, sans oublier l’augmentation du capital social de la banque à un montant de 554,350 milliards FCFA.

Des performances réunies pour une note de Baa1 et BBB, de catégorie « Investment Grade », demeurent inchangées et confirmées par les agences Moody’s et Fitch Ratings.