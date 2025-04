Le Gabon tout entier est en deuil après l’annonce du décès tragique d’Aaron Boupendza, survenu en Chine. Une disparition qui a profondément touché le chef de l’État, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a tenu à réagir officiellement.

Boupendza n’est plus : Oligui salue un héros national

Sur sa page Facebook, le président a exprimé sa douleur et rendu hommage à l’attaquant des Panthères, disparu à seulement 28 ans. « C’est avec une immense tristesse que j’apprends la disparition tragique d’Aaron Boupendza, avant-centre de talent qui a fait honneur au football gabonais. Je présente mes sincères condoléances à sa famille et à ses proches. Que sa mémoire inspire notre jeunesse et que Dieu bénisse son âme », a-t-il déclaré.

Figure marquante du football gabonais, Boupendza laisse derrière lui le souvenir d’un joueur combatif, talentueux, et fier de porter les couleurs de son pays sur les plus grandes scènes. Le message du président illustre l’émotion vive qui traverse aujourd’hui la nation.