CAN 2025 – Mondial 2030 : Les stades du Maroc font peur à l’Espagne

Alors que la CAN 2025 se poursuit au Maroc, un constat saute aux yeux : la qualité des infrastructures. Elle commence même à faire douter l’Espagne, qui était convaincue d’accueillir les meilleurs matchs de la Coupe du Monde 2030, dont la finale.

Coupe du Monde 2030 : Le Maroc pour finalement accueillir la finale ?

La CAN 2025 au Maroc est une belle fête pour le foot africain. Au Royaume, tout le monde espère voir les Lions de l’Atlas aller au bout. Mais pour les autorités du royaume chérifien, l’enjeu va bien au-delà du côté purement sportif. En effet, il y a des enjeux géopolitiques, mais aussi un évènement dans le viseur : la Coupe du Monde 2030, coorganisé avec l’Espagne et le Portugal. Cette CAN 2025 sert donc, en partie, de grosse répétition générale pour le Maroc, et sert aussi à prouver à la FIFA que le pays a les épaules et les reins solides pour organiser des gros chocs de cette Coupe du Monde 2030. On sait déjà que l’Espagne aura 11 stades, le Portugal 3 et le Maroc 6. Mais, cela pourrait changer à l’avenir puisque l’attribution des gros matchs, dont la finale, n’a pas encore été décidée.

En Espagne, on espère que la finale sera jouée au Santiago Bernabéu, stade du Real Madrid. Le Maroc espère lui aussi organiser la finale, avec le Stade Hassan II de Casablanca et sa capacité de 115.000 places qui en fera le plus grand stade de football de la planète. Chez nos voisins espagnols, on se rend compte, avec cette CAN, que le Maroc est un « rival » très sérieux. « Les stades qu’ils construisent au Maroc n’ont rien à envier à ceux d’Espagne », a même expliqué l’entraîneur espagnol Pepe Mel, actuellement coach de l’Ittihad Tanger. « Ils travaillent dur pour égaler l’infrastructure espagnole. La Coupe du Monde 2030 est une date marquée en or pour eux. Ils rénovent tous les stades, certains sont récents. Il y a quelques semaines, l’équipe nationale marocaine a inauguré celui de Tanger », a-t-il ajouté au micro de la Cadena SER.

🇲🇦🏟️ CAN 2025 : les 9 stades de la compétition pic.twitter.com/0Y3iiXI0KH — Le360 (@Le360fr) December 15, 2025

Le journal madrilène Marca, a par exemple visité le chantier du Stade Hassan II et évoque un stade « d’une avancée technologique sans précédent sur ce continent » et un « « monstre » de l’ingénierie du football ». Le journaliste Alvaro Benito avait lui aussi tenu des propos très élogieux sur la Cadena SER pendant ce début de tournoi : « c’est la preuve que de grands événements peuvent aussi être organisés en Afrique. Ils se battent pour accueillir les matchs et ils donnent tout ce qu’ils ont ». Autant dire que les autorités espagnoles sont prévenues !