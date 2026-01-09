© CAN 2025 : Le Sénégal attend la Côte d'Ivoire ou l'Egypte en demi-finale

Toujours pas de grande surprise dans cette CAN 2025. Le Sénégal réussit à sortir le Mali en quart de finale (0-1). Les Lions de la Téranga sont qualifiés pour les demi-finale.

CAN 2025 : à 11 contre 10, le Sénégal domine le Mali

Le tout premier quart de finale de la CAN 2025 a pris fin il y a quelques minutes entre le Sénégal et le Mali. Les Lions de la Téranga partaient avec la faveur des pronostics mais ils devaient se méfier des Aigles, qui avaient réussi un exploit en huitième de finale en sortant la Tunisie.

Le début de la rencontre était équilibré avec un Sénégal qui tentait de prendre le contrôle des opération mais qui se heurtait à un bloc bas malien. Mais la délivrance est venue d’une faute de main de Djigui Diarra. Sur un centre de Krépin Diatta, il relâchait malheureusement pour lui le ballon. Une aubaine pour Iliman Ndiaye, qui n’avait plus qu’à pousser le ballon au fond des filets (27e).

Comme lors du 8e de finale de cette CAN 2025, la fin de première période tournait au cauchemar pour le Mali, qui était à nouveau obligé de jouer en infériorité numérique suite à l’exclusion d’Yves Bissouma (45e+3′). La seconde mi-temps fut forcément à l’avantage des Sénégalais, qui multipliaient les situations de break sans toutefois parvenir à le faire. Avant l’heure de jeu, Abdoulaye Diaby s’offrait même la situation d’égaliser mais Édouard Mendy sortait le grand jeu (57e).

Le score est resté 0-1 jusqu’au coup de sifflet final. Le Sénégal se qualifie pour les demi finale de la CAN 2025 et attend désormais son adversaire qui sera soit l’Égypte, soit la Côte d’Ivoire.