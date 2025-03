La séance de la BRVM des marchés a connu des reculs après une séance de hausse la veille. Un repli qui pourrait être lié à la baisse de capitalisation de Sonatel SN et au déséquilibre de la balance avec 19 baisses contre 6 hausses.

BRVM: pression sur le marché boursier

Le marché des actions de la BRVM a subi des pressions affectant les indices principaux. En effet, la deuxième séance de cotation de cette nouvelle semaine a abouti à un recul des indices. Ainsi, le BRVM-COMPOSITE a perdu 0,18 % à 283,97 points, tandis que le BRVM-30 et le prestige ont chuté respectivement de 0,10 % et 0,45 %, pour s’établir à 142,80 et 120,92 points.

La baisse des actions a été enregistrée sur certains titres comme Unilever CI, qui a reculé de 5,89 % à 7 105 FCFA, BOA Mali (-4,13 % à 2 320 FCFA) et SITAB (-4,00 % à 9 600 FCFA).

En revanche, ETI (+6,67 % à 16 FCFA), Orange CI (+2,26 % à 13 600 FCFA) et Société Ivoirienne de Banque CI (+1,14 % à 4 450 FCFA) ont réalisé de bonnes performances, suscitant l’intérêt des investisseurs.

Les échanges de transactions ont également connu une baisse de 19,09 %, pour un montant de 721,3 millions FCFA. Sonatel Sénégal a été, une fois encore, le titre le plus échangé, représentant 20,02 % des transactions, avec un montant total de 144,4 millions FCFA.