Orange CI a entraîné les principaux indices de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) en baisse. L’action a enregistré une perte de -2,33 %, s’établissant à 17 580 FCFA, ce qui a fait reculer sa capitalisation à 63,2 milliards FCFA.

Orange CI fait chuter les principaux indices

Orange CI, ainsi que les indices majeurs de la BRVM, ont connu une baisse lors de la dernière séance de cotation. La capitalisation d’Orange CI a reculé de -2,33 % à 17 580 FCFA, portant sa valeur globale à 63,2 milliards FCFA. Cette tendance baissière a impacté les principaux indices du marché. Il s’agit du BRVM-COMPOSITE : -0,34 % à 292,77 points ; BRVM-30 : -0,36 % à 147,61 points et enfin BRVM-PRESTIGE : -0,75 %, enregistrant la plus forte baisse à 123,66 points.

Orange CI n’est pas la seule valeur à avoir connu une perte de capitalisation. TOTAL CI a enregistré la plus forte baisse de la séance avec un recul de -7,42 %, portant son prix à 3 055 FCFA. ALIOS FINANCE CI et SMB CI suivent avec des replis respectifs de -3,03 % à 800 FCFA et -2,82 % à 6 900 FCFA.

FILTISAC CI et les titres en hausse malgré la tendance baissière

Malgré cette dynamique baissière, certains titres ont su tirer leur épingle du jeu, offrant des opportunités de gains aux investisseurs. FILTISAC CI enregistre la meilleure performance de la séance avec une hausse de +6,24 % à 2 300 FCFA. BICICI CI suit avec +4,92 % à 16 000 FCFA. La BOA CI progresse de +4,57 % à 5 950 FCFA

Une séance dominée par les vendeurs

Cette séance d’échanges a été dominée par les vendeurs, avec un volume total transigé de 715,9 millions FCFA. Orange CI a capté la majeure partie des transactions, représentant 43,25 % du volume total, soit 309,6 millions FCFA.