Au Burkina Faso, une nouvelle industrie a été inaugurée par le président Ibrahim Traoré. Il s’agit d’une usine de cimenterie dénommée CISINOB (Société industrielle Sino-Burkina de Ciments). Ce projet marque une avancée significative dans le développement industriel du pays.

Burkina Faso accélère sa croissance industrielle

Le 20 mars dernier, le Niger a procédé à l’inauguration de la cimenterie CISINOB, financée par des investisseurs chinois. Située à Laongo, dans la commune de Ziniaré, au centre du Burkina Faso, cette infrastructure de grande envergure et ultramoderne dispose d’une capacité de production d’environ 2 000 tonnes de ciment par jour. Par ailleurs, avec un investissement de 26 milliards FCFA (39,6 millions d’euros), la construction de CISINOB au Burkina Faso représente un tournant majeur dans le processus d’industrialisation du pays.

Ce projet vise notamment à réduire la dépendance aux importations et à promouvoir un développement durable. Il permettra également d’augmenter la capacité de production nationale et de renforcer la compétitivité du secteur de la construction. En outre, pour le président du Burkina Faso, l’inauguration de cette cimenterie démontre le fort potentiel d’investissement du pays, qui se dit prêt à accueillir d’autres projets d’envergure.

Toutefois, il précise que ces investissements devront respecter les lois, les règlements et le principe de souveraineté mutuelle.Enfin, Zhang Bing, directeur général de l’entreprise, a exprimé sa gratitude envers les autorités burkinabè pour leur rôle dans la concrétisation du projet. Il a souligné que cette initiative contribuera au développement économique et social du pays. À noter que ce projet a permis la création de 110 emplois directs et 300 emplois indirects.