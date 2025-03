Au Burkina Faso, le gouvernement a pris une décision radicale en instaurant une coiffure uniforme pour tous les élèves des établissements scolaires. C’est à travers un arrêté conjoint, signé par les ministres de l’Enseignement de base et de l’Enseignement secondaire, que l’information a été annoncée.

Révolution capillaire dans les écoles au Burkina Faso : le gouvernement impose une coiffure unique

Selon l’arrêté interministériel, la coiffure uniforme consistera en une coupe de cheveux courte, simple et sans ornements. Cependant, seules les tresses et les nattes de cheveux naturels seront autorisées pour les filles. Et tout élève ne respectant pas cette règle se verra refuser l’accès à son établissement scolaire.

A lire aussi : Burkina Faso : Ibrahim Traoré et John Dramani Mahama pour une coopération renforcée

A en croire la note, cette mesure s’appliquera à tous les établissements publics et privés d’éducation préscolaire, d’enseignement primaire, d’éducation non formelle, d’enseignement post-primaire et secondaire, ainsi qu’aux centres de formation professionnelle initiale.

A noter que le présent arrêté conjoint est prévu pour entrer en vigueur dès la reprise des cours du troisième trimestre de l’année scolaire 2024-2025.