Le Burkina Faso a fait un pas de plus dans le secteur industriel du pays. En effet, une usine de farine de blé a été inaugurée le 20 février dernier, après l’ouverture récente de deux usines de transformation de tomates. Cette minoterie, spécialisée dans la production de farine de blé, est située à Gampéla, commune de Saaba, dans le centre du pays.

Burkina Faso, un nouvel élan dans le secteur industriel

Au Burkina Faso, le développement du secteur industriel semble être une priorité pour le gouvernement du capitaine Ibrahim Traoré. L’objectif est de promouvoir la production locale et de réduire la dépendance aux importations. En tant que pays importateur de farine de blé, le Burkina Faso a compris la nécessité de favoriser la transformation locale pour limiter la fuite des devises et soutenir l’économie nationale.

Ainsi, après les usines de transformation de tomates, celle de la transformation du blé a vu le jour. D’une valeur de 15 milliards FCFA, soit environ 23 millions d’euros, cette minoterie industrielle, baptisée Moulin Double Star (M2S), dispose d’une capacité de production de 220 tonnes de farine et 80 tonnes de son par jour, selon un communiqué du gouvernement.

Avec cette capacité de production, la minoterie entend répondre à la demande nationale tout en contribuant à la création d’un tissu industriel solide et diversifié. En plus de cela, ce projet devrait générer près de 300 emplois directs et plus de 10 000 emplois saisonniers.

Une ressource importante qui va contribuer à l’amélioration de l’employabilité et à la réduction du chômage dans la région. Un coup de pouce pour l’économie du pays membre de l’Alliance des États du Sahel (AES), permettant ainsi d’accélérer son développement socio-économique.

Une collaboration stratégique entre la minoterie et l’agriculture

La mise en service de cette nouvelle usine s’inscrit dans la dynamique de développement industriel et de transformation des matières premières locales. Comme l’a affirmé le Chef de l’État : « Transformer les productions locales pour impulser le développement industriel » est au cœur de la stratégie de développement du Burkina Faso.

Par ailleurs, la création d’usines comme Moulin Double Star constitue un maillon essentiel de l’industrialisation du pays. Le président Traoré a ainsi encouragé les Burkinabè, aussi bien ceux vivant sur le territoire que ceux de la diaspora, à investir dans leur pays afin de participer activement à son industrialisation.

Cependant, au-delà de la transformation de la farine de blé, une question essentielle se pose quant à la pérennité de cette activité : l’approvisionnement en blé. Ibrahim Traoré a ainsi invité le promoteur de la minoterie à investir dans la culture du blé et à accompagner les producteurs locaux afin de répondre à la demande croissante. Un message fort du président qui souligne la nécessité d’une collaboration plus étroite entre l’industrie et l’agriculture, une alliance stratégique pour favoriser la croissance du secteur agro-industriel au Burkina Faso.