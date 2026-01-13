Burkina Faso : Le nouveau gouvernement de Ibrahim Traoré

Au Burkina Faso, le Président Ibrahim Traoré a procédé à un remaniement ministériel limité sans grand changement dans la soirée de ce lundi 12 janvier 2026. L’annonce a été faite par le ministre secrétaire général du gouvernement, confirmant une réorganisation ciblée de plusieurs portefeuilles.

Burkina Faso : deux arrivées dans le gouvernement de Ibrahim Traoré

Au Burkina Faso, suite au remaniement annoncé ce lundi soir, le Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouedraogo reste à la tête du gouvernement. La nouvelle équipe compte vingt-deux ministres. On enregistre quatre départs, deux nouvelles entrées et plusieurs ministères changent de dénomination.

Premier départ, celui du ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi. Roland Somda fait ses valises suite à l’élimination du Burkina Faso dès les huitièmes de finale de la CAN 2025 au Maroc. Il est remplacé par Annick Lydie Zingué Ouattara. Départs également de Luc Sorgho aux Infrastructures, de Roger Barro à l’Environnement et de Boubacar Sawadogo à l’Enseignement secondaire.

Ce remaniement est l’occasion aussi de nouvelles dénominations aux tonalités révolutionnaires pour les portefeuilles ministériels au Burkina Faso. La Défense prend le nom de ministère de la Guerre et de la Défense patriotique, avec, toujours à sa tête le général de division Célestin Simporé. Le ministère de la Fonction publique et du Travail devient celui des Serviteurs du peuple. L’habitat et l’Urbanisme sont regroupés dans le ministère de la Construction de la Patrie.

#BurkinaFaso| Nouveau gouvernement: Le général de division Célestin Simporé devient ministre d'État de la Guerre et de la Défense patriotique pic.twitter.com/b7KiRJNjt5 — AES Alerte (@Aesalerte) January 12, 2026

Pas de changement au ministère des Affaires étrangères, Karamoko Jean Marie Traoré reste le chef de la diplomatie burkinabèe. Edasso Rodrigue Bayala reste lui également, ministre de la Justice, mais perd le portefeuille des Droits humains.

Le décret présidentiel officialise la composition suivante :

-Ministre d’État, ministre de la Guerre et de la Défense patriotique : Général de division Célestin Simporé.

-Ministre d’État, ministre de l’Agriculture, de l’Eau, des Ressources animales et halieutiques : Commandant Ismaël Sombié.

-Ministre d’État, ministre de l’Administration territoriale et de la Mobilité : Émile Zerbo.

-Ministre de l’Économie et des Finances : Aboubakar Nacanabo.

-Ministre de la Sécurité : Commissaire divisionnaire Mahamadou Sana.

-Ministre des Affaires étrangères : Karamoko Jean Marie Traoré.

-Ministre des Serviteurs du Peuple : Mathias Traoré.

-Ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement : Pingdwendé Gilbert Ouédraogo.

-Ministre de la Famille et de la Solidarité : Lt-col. Passowendé Pélagie Kabré/Kaboré.

-Ministre de la Justice : Edasso Rodrigue Bayala.

-Ministre de la Santé : Robert Lucien Jean-Claude Kargougou.

-Ministre de la Transition digitale : Aminata Zerbo/Sabané.

-Ministre de l’Industrie et du Commerce : Serge Gnaniodem Poda.

-Ministre de la Construction de la Patrie : Mikaïlou Sidibé.

-Ministre de l’Énergie et des Mines : Yacouba Zabré Gouba.

-Ministre de l’Enseignement de base : Jacques Sosthène Dingara.

-Ministre de l’Enseignement secondaire et technique : Moumouni Zoungrana.

-Ministre de l’Enseignement supérieur : Adjima Thiombiano.

-Ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi : Annick Lydie Djouma Pikbougoum/Zingué Ouattara.

-Deux ministres délégués complètent l’équipe, chargés respectivement du Budget et des Ressources animales, ainsi qu’un ministre délégué auprès des Affaires étrangères.