© Burkina Faso : le nouveau sélectionneur des Étalons présenté

Au Burkina Faso, le nouveau sélectionneur des Étalons, a officiellement pris fonctions. Amir Abdou a été présenté à la presse ce jeudi 5 mars 2026 à la presse. Occasion pour la fédération de décliner les objectifs fixés.

Burkina Faso : Amir Abdou prend fonctions

Une nouvelle page s’ouvre à compter de ce jeudi 5 mars sur le banc des Étalons du Burkina Faso. Le sélectionneur Amir Abdou a paraphé un contrat de deux ans avec la fédération burkinabè de football. Il court donc du 1er mars 2026 jusqu’au 28 février 2028.

Au cours de la présentation du sélectionneur ce jeudi, le président de la fédération burkinabè de football a décliné les objectifs assignés au sélectionneur. « Qualifier l’équipe pour une CAN devient comme une formalité. Mais de toutes façon, c’est un objectif. Ensuite essayer d’insérer de jeunes talents, reconstruire l’équipe à partir de la base qui existe. Chaque fois on aime le dire, aller au minimum en demi-finale, mais on dit, amener l’équipe le plus loin possible loin de la CAN. Et aussi qualifier l’équipe pour la Coupe du monde 2030. Amener aussi l’équipe parmi le top 10 africain », a déclaré Oumarou Sawadogo.

De son côté, au moment de prendre ses fonctions en tant que nouveau sélectionneur des Étalons du Burkina Faso, Amir Abdou a tenu à faire un clin d’œil à son prédécesseur, Brama Traoré. « Croyez-moi, ce n’est pas facile de travailler dans son pays, je l’ai vécu. Je voulais le féliciter et je lui souhaite bon vent pour ses futurs projets », a déclaré Amir Abdou devant les médias.

Le sélectionneur sait qu’il y a un travail immense à faire avec surtout beaucoup d’attentes du public à satisfaire. Selon la presse locale, les autorités sportives burkinabé ont fixé 5 objectifs au technicien qui a affirmé sa volonté de faire passer cette sélection dans une nouvelle dimension.