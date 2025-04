Le prix du kilogramme de blé produit au Burkina Faso est connu. Ainsi, pour la commercialisation du blé et de l’accord entre l’Union Nationale des Minoteries (UMBF) du pays et l’Association nationale des producteurs de blé (ANPBB), le prix du kilogramme de blé est fixé à 500 FCFA pour la campagne 2024-2025. Un accord qui consiste à payer en une fois toute la production de blé.

Le Burkina Faso vise une production de 6 500 tonnes en 2025

Le Burkina Faso est un pays importateur de blé à cause de la faible production de ce produit dans le secteur agricole. Un faible taux qui a amené le pays des Hommes intègres à importer plus de

270 000 tonnes de blé et 16 360 tonnes de farine de blé en 2023 pour un montant exorbitant de 67 milliards FCFA (110,3 millions USD).

Toutefois, le pays a décidé d’arracher son indépendance en matière d’importation de blé. Dans cet élan, le Burkina Faso a lancé une production de blé sur 5 000 hectares pour la campagne 2024-2025. Un projet qui vise à renforcer la production et l’approvisionnement du blé sur le marché national. De même, cette initiative souligne l’engagement du pays à mettre en œuvre le programme Offensive agropastorale et halieutique 2023-2025. Un programme consistant à intensifier la production et le développement de la filière blé, qui est à l’étape embryonnaire dans le pays.

Par ailleurs, cette initiative permet au pays d’avancer peu à peu vers une indépendance en matière d’importation de blé. En 2024, les agriculteurs ont enregistré une récolte de 259 000 tonnes et, avec l’aide des autorités, notamment avec l’apport de l’Institut de l’environnement et de recherches agricoles (INERA), en charge de la fourniture de semences améliorées pour les agriculteurs, le pays compte récolter 6 500 tonnes de blé pour l’année 2025. Une production contribuant à la croissance économique du pays. Elle pourrait également contribuer à la réduction de la crise humanitaire et à la création d’emplois pour réduire la pauvreté.