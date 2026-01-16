Burkina Faso : Rimtalba Ouédraogo avertit les partenaires internationaux

Au Burkina Faso, le chef du gouvernement Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo a adressé un avertissement clair aux partenaires internationaux de son pays ce jeudi 15 janvier 2026.

Ce jeudi 15 janvier 2026, le chef du gouvernement burkinabè Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo recevait le nouvel ambassadeur du Royaume-Uni Angus McKee à Ouagadougou. Le premier ministre a fixé les lignes rouges de la diplomatie burkinabè. Affirmant l’ouverture du Burkina Faso à la coopération internationale, il a prévenu que les relations asymétriques ne seront plus tolérées. L’enjeu de cette audience réside dans la redéfinition des conditions d’engagement entre Ouagadougou et ses partenaires occidentaux.

Jean Emmanuel Ouédraogo n’a pas mâché ses mots devant le diplomate britannique venu effectuer sa prise de contact officielle. Le Premier Ministre au Burkina Faso a formulé une mise en garde sans ambiguïté à l’endroit de toutes les nations souhaitant collaborer avec son pays. « Toute coopération qui porte un caractère de domination sera dénoncée et rompue », a-t-il lancé. Une déclaration solennelle qui intervient alors que certains observateurs internationaux accusent Ouagadougou de s’isoler sur la scène mondiale. Le chef du gouvernement a saisi cette occasion pour balayer ces critiques.

De son côté, le représentant britannique a mis en avant la volonté de Londres d’accompagner le développement du Burkina Faso, notamment dans les domaines de la santé et de l’enseignement. Face à ces propositions, le Premier ministre a exprimé sa satisfaction tout en rappelant le nouveau cadre dans lequel doit s’inscrire toute initiative étrangère. Les aspirations nationales en matière de résilience, de sécurité et de développement endogène constituent désormais la boussole orientant les choix diplomatiques de Ouagadougou.

