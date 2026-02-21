Matchs amicaux : l’Algérie annonce ses affiches en mars

Dans la soirée de ce vendredi 20 février 2026, l’Algérie a annoncé ces deux prochains matchs lors des journées FIFA du mois de mars.

Journées FIFA en mars : l’Algérie jouera le Guatemala et l’Uruguay

Ce vendredi, la Fédération algérienne de football (FAF) a officialisé les deux prochains matchs amicaux des Fennecs au mois de mars. Ces deux rencontres rentrent en prévision de la Coupe du Monde 2026. Les Fennecs se déplaceront en Europe, plus précisément en Italie, confirme un communiqué. « Dans le cadre de sa préparation pour la Coupe du Monde 2026, l’équipe nationale effectuera un stage en Italie du 23 au 31 mars 2026, à l’occasion de la fenêtre internationale FIFA. », lit-on dans le communiqué.

Le premier match aura lieu le 27 mars contre le Guatemala. Le théâtre choisi pour ce duel est le stade Luigi Ferraris de Gênes. Le second rendez-vous de l’Algérie se tiendra avec l’Uruguay le 31 mars, non plus à San Siro mais à l’Allianz Stadium de Turin, l’antre de la Juventus.

Ce sera la première fois dans l’histoire que l’équipe d’Algérie croisera son homologue guatémaltèque. Pour ce qui concerne l’Uruguay, ce sera la deuxième fois, 17 ans après le face-à-face inaugural. Le 12 août 2009 en effet, les Verts s’étaient déjà mesurés à la Celeste au Stade du 5 Juillet 1962 d’Alger. Les joueurs de Rabah Saadane s’étaient imposés sur le score de 1-0 à la faveur d’un but de Rafik Djebbour à la 79e minute de jeu, suite à une passe de Rafik Saïfi.