FC Porto : Seko Fofana séduit Francesco Farioli d’entrée

Ce lundi 9 février 2026, Seko Fofana a fait ses débuts avec le FC Porto. Buteur pour son premier match, le milieu ivoirien a déjà convaincu son entraineur, Francesco Farioli.

Seko Fofana buteur pour ses débuts avec le FC Porto

Alors qu’il a quitté le Stade Rennais pour se relancer, Seko Fofana n’a pas mis longtemps à faire parler de lui au Portugal. En effet, pour sa première apparition sous le maillot du FC Porto, le milieu de terrain ivoirien a marqué et livré une prestation très remarquée face au Sporting (1-1). Fofana est entré en jeu à la 63e minute. 14 minutes plus tard, il ouvrait le score. Ce but offrait virtuellement 7 points d’avance en tête du classement du championnat portugais, autrement dit, un boulevard vers le titre. Mais, l’égalisation du Sporting est intervenue au bout du temps additionnel.

« Cela aurait pu être parfait… mais c’était néanmoins un moment spécial. Notre destin est entre nos mains et nous nous battrons jusqu’au bout », a réagi Seko Fofana sur son compte Instagram au terme de la soirée. En conférence de presse, son entraîneur Francesco Farioli n’a pas caché son enthousiasme. Il a rappelé que le milieu ivoirien avait fait ses preuves au haut niveau.

« Ce n’est pas moi qui l’ai découvert. Il y a quelques années, c’était le meilleur joueur de Ligue 1. C’est un leader, un joueur qui combine un physique de très haut niveau avec une vraie qualité technique. Il a aussi toujours eu de grosses statistiques offensives dans sa carrière et il peut devenir un joueur clé pour nous. » a-t-il déclaré.