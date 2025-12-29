CAN 2025 : Le Président de la CAF adresse un message à Kylian Mbappé

Venu en famille au Maroc sur invitation de son ami Achraf Hakimi, Kylian Mbappé en a profité pour suivre quelques matchs de la CAN 2025. Un geste que Patrice Motsepe, Président de la CAF a apprécié. La première personnalité du football africain a même envoyé un message au joueur du Real Madrid.

CAN 2025 : Patrice Motsepe apprécie Mbappé pour le soutien

Lors de cette CAN 2025, Kylian Mbappé a débarqué en famille dans les tribunes des chocs Maroc vs Mali et Côte d’Ivoire vs Cameroun. Déjà parti pour reprendre les entrainements avec le Real Madrid, le Français a un message de la part du Président de la Confédération Africaine de Football (CAF). Sur Instagram, Patrice Motsepe a remercié le Français pour son passage à la CAN. « Merci Kylian de soutenir la CAN Maroc 2025. La CAN est véritablement un tournoi mondial par sa portée », a-t-il écrit. Kylian Mbappé n’était pas le seul joueur présent dans les tribunes. Aurélien Tchouaméni et Jules Koundé ont également assisté à la rencontre de ce dimanche soir entre les Lions Indomptables et les Eléphants de la Côte d’Ivoire (1-1).

CAN 2025 : Kylian Mbappé désigne son équipe favorite

Après avoir assisté à deux rencontres à la CAN 2025, Kylian Mbappé, star du Real Madrid, dispose d’une vision plus complète des forces en présence pour cette 35e édition de la Coupe d’Afrique des Nations. Il en a profité pour livrer son favori pour la CAN à Hakimi, qui a vendu la mèche dimanche en conférence de presse.

“C’est déjà un plaisir de voir mon ami dans mon pays. Il aime beaucoup le Maroc. Il est venu avec sa famille, il profite de notre pays, de la nourriture. Et il a aimé notre équipe. Il a dit qu’on était des candidats pour gagner cette CAN“, a confié capitaine du Maroc.