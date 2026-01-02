CAN 2025 : ce que risque le Gabon après avoir suspendue la sélection

Au Gabon, l’élimination précoce des Panthères à la CAN 2025 passe mal. Elle a provoqué une intervention directe du gouvernement, notamment avec la suspension de la sélection nationale. Une ingérence qui pourrait être lourdement sanctionnée par la FIFA.

Gabon : La FIFA risque de sévir après la suspension de l’équipe nationale

C’est la crise au Gabon. Éliminée dès la phase de groupes de la CAN 2025 avec zéro points en trois matchs, la sélection gabonaise a eu la surprise de se voir suspendue par le gouvernement. Et ce, jusqu’à nouvel ordre. A cela s’ajoute la mise à l’écart de Bruno Ecuele Manga et Pierre-Emerick Aubameyang ainsi que la dissolution du staff. Cette décision est visiblement un acte d’ingérence et qui pourrait coûter très cher à la FEGAFOOT.

En effet, les lois édictées par la Fédération internationale de football association (FIFA) se veulent en effet très strictes en la matière. L’alinéa i de l’article 14 oblige ses associations membres à « diriger leurs affaires en toute indépendance et veiller à ce qu’aucun tiers ne s’y immisce ». Un point de règlement confirmé par l’article 15 qui demande à « garantir l’indépendance et éviter toute forme d’interférence politique ». Des sanctions qui impliqueraient, si elles venaient à être appliquées pour le Gabon, de ne plus pouvoir disputer de rencontres et de compétitions organisées par la FIFA jusqu’à nouvel ordre. D’ailleurs, les Panthères ne sont pas qualifiées pour la Coupe du Monde 2026.

L’ingérence gouvernementale est explicitée et pourrait donc pousser la FIFA à prendre des mesures. Les articles 16 et 17, qui concernent les sanctions à appliquer, assurent que le Conseil de l’instance peut, sans vote du Congrès, « suspendre temporairement avec effet immédiat toute association membre qui contreviendrait gravement à ses obligations ». La condamnation pourrait même aller jusqu’à une exclusion en cas de « violation grave des Statuts, des règlements ou des décisions de la FIFA », mais seulement après un vote du Congrès cette fois-ci.

Sûrement alarmé après avoir pris connaissance de cette possibilité, le gouvernement du Gabon avait fini par supprimer son communiqué annonçant la suspension de la sélection. Ce qui n’a pas empêché le responsable des Sports de confirmer, par la voie orale cette fois, les décisions au cours d’une annonce télévisée le 1er janvier.