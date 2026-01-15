CAN 2025 : La CAF sanctionne lourdement Samuel Eto’o

Durée de lecture : 2 minutes
CAN 2025 : Le discours fort de Samuel Eto'o après l'élimination du Cameroun
© CAN 2025 : Le discours fort de Samuel Eto'o après l'élimination du Cameroun

Dans la soirée de ce mercredi 14 janvier 2026, la Confédération Africaine de Football (CAF) a annoncé une lourde sanction contre le président de la Fédération camerounaise de football (Fécafoot), Samuel Eto’o. La légende est sanctionnée pour son comportement déplacé lors du quart de finale entre le Maroc et le Cameroun.

CAN 2025 : la CAF fixe une amende de 20 000 dollars à Samuel Eto’o

Après les incidents survenus lors du quart de finale de cette CAN 2025 entre le Maroc et le Cameroun, le Jury Disciplinaire de la CAF a sévi. L’instance a infligé à Samuel Eto’o une suspension de quatre matchs assortie d’une amende de 20 000 dollars. Une lourde sanction qui fait suite au vif mécontentement exprimé par le dirigeant camerounais envers l’arbitrage et les instances dirigeantes lors de la défaite de son équipe face à la nation hôte de la compétition.

En effet, le 9 janvier dernier, lors de la défaite des Lions Indomptables face au Maroc (0-2) au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat, Samuel Eto’o avait perdu son sang-froid en tribunes. Il était très remonté contre l’arbitrage. Il avait exprimé bruyamment sa colère devant le président de la CAF, Patrice Motsepe, et celui de la Fédération marocaine, Fouzi Lekjaa, nécessitant l’intervention de plusieurs spectateurs pour le calmer.

CAN 2025 : Le Maroc jouera la finale contre le Sénégal
CAN 2025 : Sadio Mané envoie le Sénégal en finale

En réaction, la Fédération camerounaise de football a immédiatement contesté cette mesure dans un communiqué officiel. Elle dénonce une décision « dépourvue de toute motivation explicite » issue d’une procédure expéditive qui ne respecterait pas les principes d’un procès équitable. La Fécafoot a annoncé que Samuel Eto’o saisirait les voies de recours légales pour faire appel.

Vous aimez cet article ? Partagez !

Afrique-sur7.fr : Actualités Afrique, Politique, Économie et People en continu est un média indépendant. Soutenez-nous en nous ajoutant à vos favoris Google Actualités :

Suivez-nous sur Google News

Plus d'informations

À propos
Nous contacter
Plan du site
Politique de confidentialité
Mentions légales
Nos tarifs
Recrutement

Afrique sur 7 : toute l’actualité d’Abidjan, de la Côte d’Ivoire et de l’Afrique

Retrouvez gratuitement, à tout moment, les dernières infos d’Afrique : politique, économie, sport, culture, high-tech et show-biz. Depuis Abidjan, nous vous proposons une couverture en temps réel de la Côte d’Ivoire, du Mali, du Sénégal et bien plus encore.

Accessible sur ordinateur, tablette ou smartphone, Afrique sur 7 est votre source fiable d’actualités pour rester informé où que vous soyez. Rejoignez-nous aussi sur les réseaux sociaux pour suivre nos dernières publications et échanger avec d’autres lecteurs.

Copyright ©Afrique-sur7.fr : Actualités Afrique, Politique, Économie et People en continu 2026