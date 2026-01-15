CAN 2025 : La CAF sanctionne lourdement Samuel Eto’o

Dans la soirée de ce mercredi 14 janvier 2026, la Confédération Africaine de Football (CAF) a annoncé une lourde sanction contre le président de la Fédération camerounaise de football (Fécafoot), Samuel Eto’o. La légende est sanctionnée pour son comportement déplacé lors du quart de finale entre le Maroc et le Cameroun.

CAN 2025 : la CAF fixe une amende de 20 000 dollars à Samuel Eto’o

Après les incidents survenus lors du quart de finale de cette CAN 2025 entre le Maroc et le Cameroun, le Jury Disciplinaire de la CAF a sévi. L’instance a infligé à Samuel Eto’o une suspension de quatre matchs assortie d’une amende de 20 000 dollars. Une lourde sanction qui fait suite au vif mécontentement exprimé par le dirigeant camerounais envers l’arbitrage et les instances dirigeantes lors de la défaite de son équipe face à la nation hôte de la compétition.

En effet, le 9 janvier dernier, lors de la défaite des Lions Indomptables face au Maroc (0-2) au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat, Samuel Eto’o avait perdu son sang-froid en tribunes. Il était très remonté contre l’arbitrage. Il avait exprimé bruyamment sa colère devant le président de la CAF, Patrice Motsepe, et celui de la Fédération marocaine, Fouzi Lekjaa, nécessitant l’intervention de plusieurs spectateurs pour le calmer.

En réaction, la Fédération camerounaise de football a immédiatement contesté cette mesure dans un communiqué officiel. Elle dénonce une décision « dépourvue de toute motivation explicite » issue d’une procédure expéditive qui ne respecterait pas les principes d’un procès équitable. La Fécafoot a annoncé que Samuel Eto’o saisirait les voies de recours légales pour faire appel.