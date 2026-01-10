© CAN 2025 : Le discours fort de Samuel Eto'o après l'élimination du Cameroun

Opposé au Maroc ce vendredi soir en quart de finale de la CAN 2025, le Cameroun n’a pas pu faire mieux qu’une défaite face au pays hôte de la compétition. Les Lions Indomptables ont été battus (0-2) par les Lions de l’Atlas. Après le match, le président de la Fédération Camerounaise de football (Fécafoot), Samuel Eto’o est allé reconforté ses joueurs.

CAN 2025 : Samuel Eto’o fier du parcours des Lions Indomptables

Vendredi soir, le Cameroun a été éliminé en quarts de finale de la CAN 2025 après une défaite face au Maroc (2-0). Les Lions Indomptables ont pu compter sur la prise de parole forte de la légende Samuel Eto’o dans le vestiaire. Très ému, le président de la Fédération camerounaise de football a tenu à saluer l’attitude et le parcours de ses joueurs.

« Je veux vous dire d’être fiers de vous-mêmes et de ce que vous avez fait pendant cette compétition », a déclaré Samuel Eto’o au terme de la partie. Il aussi a appelé le groupe à rester digne et uni malgré la déception. Aussi, la légende a souligné que le peuple Camerounais est fier : « des millions de Camerounais sont fiers de vous ».

D’un autre côté, Samuel Eto’o a insisté sur l’état d’esprit affiché par les Lions indomptables durant cette CAN 2025. « Peu importe le résultat, nous avons vu une équipe d’hommes et une équipe de Camerounais », a-t-il affirmé, avant de se projeter clairement vers l’avenir.

Pour finir, l’ancien capitaine lancé un message ambitieux : « la prochaine CAN, on vient pour la gagner ! (…) On va prendre notre revanche ».