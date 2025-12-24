Sénégal : ouverture de la procédure de la révision du procès de Ousmane Sonko

Au Sénégal, le premier ministre Ousmane Sonko pourrait être innocenté six mois après sa condamnation définitive pour diffamation en juillet 2025. Ses avocats ont annoncé avoir intenté un recours en révision du procès qui opposait leur client, à l’époque opposant, à l’ancien ministre du Tourisme Mame Mbaye Niang. Cette affaire avait valu à Ousmane Sonko d’être inéligible à l’élection présidentielle de 2024.

Sénégal : Les avocats de Ousmane Sonko ouvrent une procédure de révision du procès du Premier Ministre

Selon l’article 92 de la loi organique sur la Cour suprême au Sénégal, une décision pénale, même définitive, peut être révisée quand un élément nouveau entre en jeu et qu’il est « de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné ». Dans le cas du Premier Ministre, la défense s’appuie sur un rapport de l’Inspection générale des finances (IGF) auquel Ousmane Sonko aurait eu accès à son entrée à la primature. Ce document n’a pas été rendu public. Il établit, selon ses avocats, l’implication de Mame Mbaye Niang dans des dépenses publiques irrégulières et permettrait de prouver qu’Ousmane Sonko n’a pas diffamé l’ancien ministre du Tourisme.

Il revient ainsi à la Cour suprême de valider ou non le recours, à la demande de la garde des Sceaux du Sénégal. Le cas échéant, un nouveau procès s’ouvrira et les faits seront entièrement examinés devant une nouvelle juridiction.

Conférence de presse des avocats du Président Ousmane Sonko. https://t.co/gSvAOePTTP — Ousmane Sonko (@SonkoOfficiel) December 22, 2025

Si le Premier ministre est innocenté, tous les effets de la décision initiale seront « nuls et non avenus » explique Ousseynou Samba, professeur de droit pénal à l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar. À commencer par les 200 millions de francs CFA de dommages et intérêts qu’Ousmane Sonko refuse de verser à Mame Mbaye Niang. Une telle issue viendrait également lever le doute sur une possible inéligibilité.